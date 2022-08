Cristiano Ronaldo volvió a ser tendencia en las redes sociales y en los medios de comunicación, por cuestiones extrafutbolísticas. En la previa del partido entre Manchester United y Liverpool por la Premier League, el delantero se vengó del ídolo de los Reds, Jamie Carragher, que actualmente es comentarista de fútbol.

El ex defensor suele criticar al portugués y hace varios días lanzó una fuerte opinión: “Su carrera se ha alargado porque es un gran profesional, pero ahora tiene 37 años, 38 cumplirá en esta temporada, y no es el mismo jugador. Sigue siendo un gran goleador, pero no es el mismo futbolista que antes. Puede que me equivoque, pero creo que ningún otro club de Europa lo quiere”.

Por ese motivo, CR7 aprovechó el inicio de la entrada en calor para acercarse al córner de la cancha, donde se encontraban cuatro periodistas realizando el programa previo a la trasmisión del cotejo. El ex Real Madrid saludó cordialmente a Roy Keane y Gary Neville, con quienes habló unos segundos, y esquivó a Carragher en dos oportunidades. Jamie le estiró la mano para saludarlo y, luego, su micrófono para realizarle alguna pregunta. Sin embargo, Ronaldo lo ignoró ambas veces.