¡Increíble! El golpe en el auto que pareció una tragedia, se volvió una comedia

Lo que parecía algo “trágico”, se volvió un video viral y divertido para todos los usuarios de TikTok. Un grupo de chicas lograron arreglar el golpe de un auto con un truco increíble y muy fácil. Lo más importante: sin gastar dinero.

“Mi amiga tuvo un pequeño accidente y chocó el auto de mi otra amiga, no tenía el dinero para arreglarlo, así que alguien sugirió que intentáramos hacerlo nosotras mismas con agua hirviendo”, describen en el video, y acto seguido se ve cómo tiran agua hirviendo con una pava eléctrica.



Una de las jóvenes se tira al piso para hacer presión desde adentro al bollo que tenía la chapa y otra de las chica haciendo sopapa sobre el golpe desde afuera, con este mecanismo, finalmente pudieron arreglarlo y el auto por sorpresa, quedó como nuevo.

“¡Lo lograron!”, dice el video, mientras de fondo se escucha la canción de la película High School Musical: “We’re all in this together” (Estamos todos juntos en esto).



La viralización en redes sociales

El video no tardó en convertirse en furor. La reacción de los usuarios llegó muy rápido y las imágenes tuvieron más de 20 millones de reproducciones, alrededor de 4 millones de “me gusta” y más de 15 mil comentarios de todo tipo.

La protagonista también comentó su propia publicación y dijo: “Este será por siempre mi mayor orgullo”.

Algunos usuarios le respondieron: “Ustedes, señoritas, son asombrosas. Fue genial. Espero que vengan muchas cosas buenas para ustedes, chicas, y este será uno de tantos logros”.

Otro internaura comentó: “Alegrarme de los logros de desconocidos es mi pasión”, entre otros.