Así lo reveló Humberto Grondona, uno de los hijos de Don Julio, en el canal de YouTube de Flavio Azzaro. El Diez no quiso al Cabezón en su aventura como técnico del seleccionado nacional. “Maradona no lo quería a Ruggeri en el cuerpo técnico y se lo dije. El tema fue que mi padre lo quiso llevar al Mundial de Sudáfrica y Diego no lo quiso”.

Humbertito detalló cómo fue la negociación con Maradona, en la que primero apareció Carlos Salvador Bilardo: “Lo llamamos a Carlos Bilardo para ser Director de Selecciones y nos dijo: ‘Si Maradona quiere, ocupo el cargo pero de lo contrario, no’. Entonces, nos juntamos con Diego, que llegó en un auto deportivo, y mi padre le explica la situación, a lo que acepta muy emocionado y sin condicionamientos sobre la presencia de Carlos”.

El siguiente paso sí fue la inclusión de Ruggeri, a la cual Diego se negó rotundamente: “Una vez que aceptó, nos juntamos de nuevo con Diego y cuando anotó a Ruggeri como técnico alterno, automáticamente me dijo: ‘Rompé ese papel porque no va’”.

“Cuando pasa todo, pregunté qué sucedía con Ruggeri y nos respondieron que no lo querían ni Diego ni su familia”, continuó.

La razón de la salida de Diego: Alejandro Mancuso

Grondona explicó los motivos de la salida de Maradona de la Selección Argentina, sin mencionar la dura eliminación con Alemania en cuartos de final:”Mancuso le daba los medicamentos y era empleado de Diego, por eso lo quiso en el cuerpo técnico. Y eso sucedió en su salida de la Selección, mi papá no lo quería en la Selección a Mancuso”.