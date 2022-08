Luego de su alejamiento de Rosario Central, equipo en el que salió campeón de la Copa Argentina 2018, la salud de Edgardo Bauza empeoró con el tiempo. Tras algunas versiones extraoficiales en relación a la enfermedad que padece, hace pocos meses su hijo Maximiliano confirmó: “Mi viejo está pasando un momento de salud delicado, tiene una enfermedad neurodegenerativa. No es Alzheimer, es demencia temporofrontal. Lo importante es que está bien, cuidado por su mujer en Ecuador y no está sufriendo”.

Ahora el que habló al respecto fue su histórico amigo y ayudante de campo, “El Camello” José Di Leo, que brindó un testimonio desgarrador: “Es muy duro lo que está viviendo. Cuando me enteré de su enfermedad no quería trabajar más. Me pegó tan fuerte que no quería saber más nada, cada cosa que hacía como entrenador, me la pasaba pensando en él. Uno nunca esta preparado para esto. Me duele haber logrado muchísimas cosas y ahora no poder disfrutarlas juntos. Siempre hablábamos de retirarnos juntos y que íbamos a ir a ver todos los mundiales”, dijo.

El pasado fin de semana Central decidió homenajear a Bauza con un busto en el club y allí estuvo presente Di Leo, quien sostuvo: “Cuando vi el busto del Patón me puse mal, porque él no puede disfrutar y valorar lo que le están haciendo. Me hubiera gustado que esté, pero por su problema tiene que estar tranquilo en su casa. Tuve un día de mucha angustia, tristeza y se me mezclaron muchas cosas. Fuimos y somos hermanos, todo duele mucho“.

Di Leo acompañó a Bauza durante 24 años de carrera. Juntos ganaron la Copa Libertadores en dos oportunidades, con Liga de Quito (Ecuador) y San Lorenzo, además de muchos otros títulos domésticos, en el que se destaca la Copa Argentina con Rosario Central, conquista que rompió una racha de 23 años sin títulos locales para el club canalla.

En diálogo con Super Deportivo Radio, por Radio Villa Trinidad, el ex ayudante de campo confesó: “En enero o febrero seguro vaya para Ecuador. Tengo ganas de verlo y no me importa si no me conoce. Quiero verlo como está. Todos los días pienso que todo lo que le pasa es una mentira y vivo con esperanza que vuelva a ser él. Cada vez que hablo me pongo mal”, y agregó: “Siempre me preguntaba: ‘¿hicimos tan bien las cosas para tener lo que nos merecemos?’“.