Racing dejó pasar una gran chance de no perderle pisada a Atlético Tucumán en la cima de la Liga Profesional y cayó por 2-1 ante San Lorenzo en el Cilindro de Avellaneda.

La derrota de la Academia, que perdió un invicto de local de 17 partidos, tuvo un momento clave que marcó claramente el rumbo del partido: la expulsión insólita de Tomás Chancalay, quien le dejó la plancha a Agustín Giay y se llevó la roja después de que el árbitro Fernando Espinoza viera la jugada en el VAR,En ese marco, Alfio “Coco” Basile se mostró indignado por los sucedido y criticó duramente al exjugador de Colón.

Insólita expulsión de Tomás Chancalay, tras agredir a Giay. La acción que dejó a Racing con 10 ante San Lorenzo.pic.twitter.com/Br8LjpBIq5 — Futbol FL3 (@futbolfl3) August 22, 2022

“Chancalay es un pelotudo. Reacciona y es una calentura que nos costó el partido”, dijo el ex entrenador de la Selección Argentina, aunque agregó que el jugador del Ciclón simuló bastante y el árbitro compró: “El delantero primero se arrastraba en el piso y después no tenía nada. El referí es un desastre en todo, no solo por las expulsiones”.