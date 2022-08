Militantes acampan frente a la casa de Cristina Kirchner. Foto: Maximiliano Luna.

Luego de que le sea negado el pedido de ampliar su declaración indagatoria, en el marco del juicio por “direccionamiento” de la obra pública en favor de Lázaro Báez y de escuchar el pedido de 12 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos que realizó ayer el fiscal Diego Luciani; la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó que realizará este martes, su descargo a través de redes sociales, a las 11 h.

Mientras tanto, decenas de militantes kirchneristas muestran su apoyo desde la noche del lunes, en las puertas de su casa ubicada en el barrio porteño de Recoleta. “Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar”, era uno de los cánticos más entonados. Individuos de La Cámpora y la JP se amontonaron frente de la casa de la titular del Senado, y esperan su inminente salida.

¿Qué se espera del discurso?

Fuentes relacionadas al entorno de la vice aseguran que su discurso tendrá un fuerte ingrediente político, además de argumentos técnicos con los que la Vicepresidenta intentará desacreditar parte de las pruebas expuestas por los fiscales en los alegatos. Afirman que cuestionará que en la etapa de alegatos los fiscales incorporaron pruebas de otros casos que no habían sido discutidas anteriormente.

“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019. Por ello mañana a las 11hs, a través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales”, adelantó ayer Cristina Kirchner, a través de su cuenta de Twitter.