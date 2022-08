Sanna Marin. Foto: EFE.

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, que sigue en el ojo de la tormenta tras haberse filtrado videos privados de una fiesta en la residencia oficial, se disculpó por la difusión de otra imagen tomada en la misma reunión y en la que aparecen dos mujeres besándose, mientras se cubren los pechos desnudos con un cartel que dice “Finlandia”.

“La fotografía es inapropiada”, reconoció Marin durante una conferencia de prensa, apenas unos días después de que tuviese que salir al paso de las críticas generadas en parte de la oposición por la publicación de videos de la fiesta en redes sociales.

Marin, de 36 años, detalló que se trataba de una fiesta privada organizada durante sus vacaciones y que la fotografía correspondía a la zona de invitados, informaron la cadena YLE y la agencia de noticias Europa Press.

Los servicios de seguridad, por su parte, aseguraron que no había habido ningún problema durante ese día y subrayaron que, en este tipo de casos, todos los invitados están identificados.

El viernes pasado, Marin fue objeto de una oleada de críticas tras filtrarse en redes sociales los videos privados esa fiesta en la residencia oficial.

Opiniones divididas y pedido de la oposición

Las opiniones estuvieron divididas, mientras algunas voces sostuvieron que más allá de tratarse de una reunión privada, su actitud no se correspondía con la de una jefa de gobierno y la acusaron de abandono del poder, otros consideraron que se la atacaba por ser mujer.

“Algunos han dicho que es genial… tal vez entre otros adolescentes. ¿Pero un líder responsable para un país en crisis? Ella es, con mucho, la Primera Ministra más incompetente que hemos tenido. No sabe nada. Por favor tome su chaqueta de cuero y renuncie. Gracias”, tuiteó, por ejemplo, el presentador televisivo Aleksi Valavuori.

A raíz de la viralización de los videos, la oposición le pidió que se hiciera un test de drogas.

Ayer, la oficina de prensa de Marin informó que no se habían detectado narcóticos en el organismo de la premier, quien corrió personalmente con los gastos de esta prueba y había descartado ante los medios el consumo de drogas.