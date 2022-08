A menos de un mes de celebrarle los 15 años a su hija Sol, Karina La Princesita reveló el especial pedido que la adolescente le hizo a su papá, El Polaco, y él no lo cumplió.

“Hoy con el Polaco ya está todo bien. ¿Cómo fue la fiesta?”, le preguntó Vero Lozano a la cantante tropical en Cortá por Lozano.

Con la honestidad que la caracteriza, La Princesita le respondió: “Fue todo bien. ¿Viste cómo es el Polaco? Es un loco. Estábamos ahí diciéndole ‘calmate’. Con Sol le dijimos ‘esto, hoy, por favor, no’. Y no lo cumplió”

“SOL LE DIJO ‘POR FAVOR, NO AGARRES EL MICRÓFONO Y NO LA HAGAS CANTAR A MAMÁ’. ÉL AGARRÓ EL MICRÓFONO Y ANIMÓ LA FIESTA”.

“¿Se puede saber?”, le retrucó Vero, intrigada. Y Karina lo contó: “Sí, Sol le dijo ‘por favor, no agarres el micrófono, no cantes y no la hagas cantar a mamá’. Él agarró el micrófono, animó la fiesta y se puso a cantar”.

“El pedido de Sol fue ‘hoy soy yo, ustedes no’. Cuando se fue, me dijo ‘me arruinó la fiesta’. Pero después se le pasó, porque fue una fiesta hermosa”, concluyó Karina La Princesita, exponiendo el comportamiento del Polaco que le borró por unos minutos la sonrisa a Sol en su tan esperada fiesta de 15 años.