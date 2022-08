Titanic no solo es una película central en la historia de Hollywood sino que además se sigue viendo con pasión e interés al día de hoy, en el mundo del streaming y también en el clásico zapping de la televisión lineal.

El clásico de 1998 que ganó once premios Oscar posee tal magnetismo que no hay forma de verla una vez más sin tener la esperanza de que, en esa ocasión, el personaje de Leonardo DiCaprio se salve.

La historia de amor entre Jack (DiCaprio) y Rose (Kate Winslet) fue la excusa que utilizó el director James Cameron para contar los pormenores que tuvieron lugar alrededor del hundimiento del transatlántico el 14 de abril de 1912.

Aquel relato romántico fue tan icónico que hoy, a 24 años de su estreno, todavía siguen circulando teorías y especulaciones acerca de lo que verdaderamente sucedió en la trama de la película.

Hasta el momento, en este casi cuarto de siglo, se han esparcido múltiples interpretaciones y versiones de la historia narrada por Cameron: que todo fue parte de la imaginación de Rose o que Jack es, en realidad, un fantasma con la única función de protegerla (eso explicaría por qué él no se sube a la puerta si había espacio para los dos).

Pero la más descabellada es la que se acaba de convertir en viral en la red social TikTok. De acuerdo con esta versión, Jack sería el responsable del hundimiento del Titanic. Al menos, en el mundo posible del film.

Así lo asegura un tiktoker que explicó que Jack Dawson sería un viajero en el tiempo con un único objetivo en mente: salvar a Rose de sus intentos de suicidio. El problema es que, como todo viajero en el tiempo, su presencia cambia el curso de los acontecimientos provocando el choque contra el iceberg y el posterior naufragio.

Lo interesante es que el tiktoker ha buscado “pruebas” para sostener esta teoría. Es que la película presenta algunos errores históricos que el usuario de la red social ha interpretado como señales que apoyan su propio cuento y que, casualmente, se refieren a Jack.

Por ejemplo, hay dos referencias que no encajarían con el presente de la historia. En un momento, Jack habla de subirse a una montaña rusa del muelle de Santa Mónica, que no fue construida hasta 1916. Por otro lado, se refiere a pescar en el lago Wissota, un embalse artificial que no fue levantado hasta 1917.

Es decir, artefactos que no habían sido construidos y recuerdos de lugares que aún no existían en 1912. Además, su composición física tampoco estaba bien lograda: Jack llevaba una bolsa militar de los años cuarenta y lucía un corte de pelo muy de moda en la década del treinta.

Resulta increíble que a casi 25 años del estreno de la película haya quienes se sujetan de estos detalles para contar la posible historia que el director, en alguna realidad, quiso narrar. Sin embargo, teniendo en cuenta que James Cameron es un director tan detallista, los supuestos errores podrían no serlo y quizás todas estas teorías no resulten tan absurdas.

El filme retrata su relación a escondidas con el fondo de los pasillos de la lujosa embarcación, y consigue hacerlo todo bien para combinar una película de desastres con un romance épico. Pasó a la historia como una de las más aclamadas tanto en críticas como en su desempeño comercial, casi al punto de ser inalcanzable para otras producciones, al menos al principio. Ha recaudado más de US$2 mil millones en todo el mundo, incluyendo lo obtenido en los varios relanzamientos de la película en cines y fue además el primer título en haber superado la marca de los mil millones.

Titanic también logró una cifra récord de 14 nominaciones al Óscar y ganó un total de 11 estatuillas, lo cual también significó que en ese entonces superó con creces a varios clásicos del cine galardonados y empató a Ben-Hur – 88% por ser otra película que logró llevarse la misma cantidad de Óscars. Considerad