Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram/antonelaroccuzzo.

Antonela Roccuzzo marca tendencia en todos sus looks: de entrecasa, para entrenar o de gala. Además, cada vez asienta más su rol como una influencer de la moda en las redes sociales.

La ropa deportiva fue su último look. La empresaria posó con un top rosa mangas tres cuartos con un escote muy marcado. La parte de abajo la combinó con un pantalón negro tipo calza y acampanado abajo, tal como se usa ahora.



Antonela Roccuzzo. Foto: Instagram/antonelaroccuzzo.



En el pie de las fotos escribió haciendo referencia a la comodidad de su elección “Comfy 24h a day” (Cómoda las 24 horas del día), un “consejo” para todas sus seguidoras que buscan la opción cómoda sin olvidar el glamour.



Antonela apoya el proyecto de alcohol cero al volante

A pesar de que no vive hace muchos años en Rosario, ella se mantiene como una de las principales figuras de visibilización para la tarea de apoyó el proyecto de ley de alcohol cero al volante de la Asociación Civil Compromiso Vial.

Historia de Antonela apoyando la ley. Foto: captura Instagram/antonelaroccuzzo.

La organización no gubernamental (ONG) y otras agrupaciones proponen que se aplique a nivel nacional la normativa que está hace más de un año vigente en la ciudad que aprobó el Consejo Municipal.

Roccuzzo avala esto a partir de la muerte de su amiga, Úrsula Notz, quien falleció en el 2005 a causa de un choque vial.