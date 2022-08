Julián Álvarez de a poco se mete en el corazón de los hinchas del Manchester City. Cada vez que tiene la oportunidad de sumar minutos, el ex River deja todo y los fanáticos del club inglés se lo reconocen tanto en la cancha como en las redes sociales.

No solamente le hicieron un mural, sino que ahora la Araña tiene su propia canción. En las últimas horas, se viralizó un video de Tik Tok en el que se ven a varios simpatizantes de los Citizens saltando y entonando un tema dedicado a la joya surgida en Núñez.

En la canción, dicen que el delantero es “el mejor” y hasta lo comparan con Sergio Agüero, gloria del City y ex compañero de Julián en la Selección Argentina.

Ya hay canción para Julián Álvarez en el Manchester City 😍🇦🇷 pic.twitter.com/9rwzyL6V3N — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 23, 2022

El tema en inglés dice “I am in love, so glad ur mine, our center forward is the king, he’s argentine, like Agüero he is the best, his frist names Julian the second Alvarez”.

En tanto que su traducción en español es: ”Estoy enamorado, feliz de que seas mío, nuestro centrodelantero es el rey, es argentino, al igual que Agüero es el mejor, su primer nombre es Julián el segundo Álvarez”.