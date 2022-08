Héctor Llaitul, líder radical mapuche. Foto: EFE.

Héctor Llaitul, líder radical mapuche, fue detenido en la sureña ciudad de Cañete por un presunto delito de robo de madera y por atentar contra la Ley de Seguridad del Estado, informó la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

La detención del líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una agrupación indigenista que reivindica periódicamente ataques incendiarios contra latifundistas en el sur del país, se enmarca en una investigación iniciada en 2020 tras una denuncia presentada por el Gobierno anterior, encabezado por Sebastián Piñera (2018-2022).

“A raíz de esta denuncia, comienza a desarrollarse un trabajo coordinado con las demás fiscalías regionales de la Macrozona Sur (…) para indagar la comisión de delitos que podían estar asociados a la Ley de Seguridad del Estado, pero también delitos comunes”, explicó el fiscal regional, Roberto Garrido.

El funcionario aseguró que se consiguió “demostrar no solo la existencia de los delitos sino también la participación del imputado en ellos” y, por tanto, “se solicitarán las medidas cautelares que correspondan”.

Llaitul, de 54 años, será trasladado previsiblemente durante la tarde del miércoles desde la región del Biobío hasta Temuco, la capital de la vecina La Araucanía, según medios locales.



“Conflicto mapuche”

En ambas regiones, más de 700 kilómetros al sur de la capital, existe desde hace décadas el llamado “conflicto mapuche”, una disputa territorial entre comunidades radicales de ese pueblo indígena, el Estado y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales.

Pese a que prometió que no lo haría y criticó a su predecesor por mantener la militarización del sur durante seis meses, el presidente Gabriel Boric decretó poco después de tomar posesión en marzo pasado el estado de excepción en la zona, que permite el despliegue militar en las principales rutas.

Tanto parte de la izquierda como los movimientos indígenas sostienen que la militarización solo pone más tensión sobre el conflicto y defienden que son necesarias medidas más transversales y de largo plazo, mientras que la derecha defiende la medida.

El Gobierno, que el pasado julio amplió la querella de 2020 contra Llaitul, aún no se ha pronunciado sobre su detención, que sí fue celebrada por la oposición de derecha y parte del oficialismo.

El presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista socialdemócrata Raúl Soto, dijo que la aprehensión “es una señal potente para el país de que es intolerable en democracia que cualquier persona se adjudique hechos delictuales, que reivindique la violencia y que se sienta en libertad de amenazar al Estado”.

“El señor Llaitul va a tener que comparecer ante la Justicia y esperamos que esto también sea una señal clara y precisa, no más impunidad en La Araucanía”, indicó por su parte el presidente del partido Renovación Nacional (RN), el senador Francisco Chahuán.