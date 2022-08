Para el jurado de la 24° edición de los Premios Gardel 2022, Oscuro Éxtasis no solo es el álbum del año: el segundo disco del rapero nacido como Valentín Oliva también se llevó las categorías mejor disco de rock alternativo, mejor canción de rock (”Que se mejoren”), productor del año (para Facundo Yalve), mejor colaboración de música urbana (”Estoy cambiando la piel”, junto a Nicki Nicole) e ingeniería de grabación (Facundo Yalve, Javier Fracchia y Nicolás Cotton).

“Rodearse y estar con gente que uno ama, es lo más lindo que puede pasar, ¿no? Y laburar tanto con mi familia y amigos, que están en todo esto… Por eso es que el premio va para ellos, también”, dijo sobre la importancia de formar un equipo en torno a su música y al por qué de la dedicatoria del premio.

Entre los comentarios de los artistas, la prensa acreditada y parte del público presente en la gala -celebrada en el estadio Movistar Arena– la victoria de Wos fue mutando de rumor a realidad: “No escucho rumores. Elijo no esperar nada, porque tampoco hay nada que pueda hacer. Pero ganar esto es una locura muy linda, una sensación que todavía estoy viviendo. No hay mucho análisis que pueda hacer”, definió el rapero en conferencia de prensa.

Más allá del triunfo, Wos destacó la camaradería reinante en los premios. “Está buenísimo encontrarme con un montón de colegas que me cruzaba cuando teníamos 14 años, en momentos en los que ni hacíamos música o tal vez no lo que hacemos ahora”, dijo sobre sus pares generacionales y le devolvió las flores a Fito Páez, quien le grabó un mensaje para celebrar su Oro. “Fue emocionante, una sorpresa. A Abel (Pintos) me lo crucé y hablamos un poco, también. Son todos grosos, inspiradores para los que hacemos música ahora, son parte enorme de la historia, del ADN de la música de nuestro país. Se agradece esa compartida. Y estos momentos están buenos porque posibilitan ese intercambio que, ojalá, siga dando esos frutos”, destacó.

En cuanto a lo singular de haber sido premiado en categorías de rock, opinó: “Es loco y me cuesta con mi música. Está bueno haber participado en distintas categorías, porque el disco pasa por todo eso. Además, la música es una y eso es lo lindo, hay mucha diversidad”.

“El disco nació en pandemia, con incertidumbre. Pero la música, en ese momento, fue la luz. Así que confiemos en lo que hacemos, confiemos en la música, no nos distraigamos con espejitos de colores”, había celebrado el rapero sobre el escenario de la gala. Más tarde, profundizó al respecto.

“En estas situaciones de adrenalina, de mucha información, de mucha data, de cosas increíbles que están pasando con la música argentina y esta sensación de nuevo movimiento, digo que hay que aprovecharla para seguir confiando en lo que hacemos, en lo propio, en lo que cada uno tiene para mostrar. Y no comprar con cosas que te muestran y te dicen para dónde hay que ir, o que es el único camino, la única opción. Hay mil maneras de hacer música y cada uno puede encontrar la propia. A veces hay cosas que nos ponen ahí y pueden ser muy distractivas, muy llamativas, pero que al final están bastante vacías”, dijo.

En las 13 canciones de Oscuro Éxtasis, Wos pone en juego los laberintos y las obsesiones de su psiquis y algunas reflexiones sociales de una época claroscura, pos-pandemica. Después de un debut (Caravana) que lo llevó del rap al oído popular a bordo de una colección de canciones ásperas y hiteras, acá explota y explora nuevas texturas (detalles que van del folklore a la electrónica) con su voz a cable pelado, que se puso más elástica en busca de más matices.

Qué placer verte otra vez. Con el regreso a la presencialidad como dato celebratorio, se realizó la 24 entrega de los Premios Gardel 2022, el galardón de la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) para lo mejor de la música argentina de los últimos doce meses. Wos fue el gran ganador, con seis estatuillas incluido el Gardel de Oro que recibió de manos virtuales de Fito Páez por su álbum La conquista del espacio.

La ceremonia tuvo lugar en el Movistar Arena con la conducción de Jey Mammon y Eleonora Pérez Caressi, los mismos anfitriones de la edición 2021 que estuvo marcada por la virtualidad. “Para nosotros es una gran alegría compartir los premios con los artistas”, celebró la conductora en la alfombra roja que comandaron Lizardo Ponce y Guillermo Gilabert. Allí los músicos compartieron sus sensaciones de cara a la ceremonia con dos tópicos que se repitieron: la alegría por la vuelta al contacto cara a cara y la comunión de diversos estilos y generaciones.

De Palito Ortega a Thiago PZK y de Alejandro Lerner a Cazzu, los músicos desfilaron por la alfombra roja en una pasarela que finalizó con un encuentro entre Tini Stoessel, Nicki Nicole y Trueno. Las dos cantantes se tiraron flores en el cruce y dejaron la puerta abierta a una posible colaboración a futuro. “Estamos ante el mejor público del mundo”, resumió el trapero para hablar del gran momento de la música nacional.

El centro del cosmos. Apenas pasadas las 21.40 comenzó la ceremonia a puro cuarteto: La Konga y Nahuel Pennisi pusieron a todos a bailar con su hit “Universo paralelo”.

Enseguida, apareció Luck Ra para hacer “Te mentiría” con el grupo cordobés y todo terminó en una gran ovación. A las 21.49, Jey enfundado en un traje tonalidad vino tinto y Eleonora con un vestido negro con lentejuelas saludaron a los músicos en el Movistar y al público que lo seguía a través de la plataforma Star+ e inauguraron formalmente la ceremonia con el premio mejor álbum grupo pop que obtuvo Miranda! por Souvenir.

Sin embargo, ni Ale Sergi ni Juliana Gattas estaban presentes ya que habían partido a cumplir con una presentación. En cambio, Ulises Bueno sí dijo presente para recibir su premio por Historias Cantadas 3 como mejor álbum artista de cuarteto.

Germán Tripel fue el primer músico en entregar un premio sobre el escenario y el elegido fue Conociendo Rusia en la categoría mejor álbum rock por La dirección, que recibió junto a su productor, Nico Cotton. A continuación, el locutor Rony Vargas le entregó a Destino San Javier el galardón a mejor tema de folklore por “Amor fugaz”, registrado junto a Los Tekis. Y el reloj marcaba las 22.07 cuando Alejandro Lerner y Rusherking tomaron el escenario para “Después de ti”, una versión entre clásica y moderna que contó con los coros de los presentes. “Viva la música argentina”, celebró el pianista con el brazo en alto. No iba a pasar mucho tiempo hasta que vuelva a robarse los flashes.

Sael presentó uno de los galardones más esperados de la noche, el de álbum de música urbana, que quedó en manos de Nicki Nicole por Parte de mí. La rosarina besó a su novio Trueno, que la acompañó hasta el pie del escenario y cautivó a todos con su simpatía: “Gracias a los Premios Gardel por tenernos en cuenta y hacernos parte”, cerró con felicidad y gratitud por la apertura a las nuevas generaciones, mientras la música siguió los recorridos de la patria tierra adentro. Primero, Axel premió a La Konga como mejor álbum grupo de cuarteto y a continuación Jey Mammon y Ángela Torres regalaron una versión de “Zamba para olvidar”, a piano, voz y sentimiento.