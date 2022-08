Luis Vázquez y Darío Benedetto, los goleadores de Boca. Foto: NA.

Con la mente puesta en el próximo domingo, Hugo Ibarra no tiene dudas de quién será el 9 de Boca ante el puntero Atlético Tucumán (18 hora de Argentina). El técnico xeneize le ratificará su confianza a Luis Vázquez, quien convirtió el agónico y único gol del triunfo ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela.

El semblante surgió tras el cumplimiento de dos fechas de suspensión interna que le puso el club a Darío Benedetto, luego de la violenta pelea con el peruano Carlos Zambrano, al finalizar el primer tiempo del partido contra Racing, en Avellaneda.

A diferencia de Pipa, Zambrano si volverá al 11 inicial en reemplazo de Facundo Roncaglia. Por su parte, el colombiano Frank Fabra también irá desde el inicio en lugar de Agustín Sández, después de cumplir una fecha de suspensión por llegar a la 5° amarilla.

El último cambio que realizará Ibarra será el regreso del mediocampista paraguayo Óscar Romero, en lugar del juvenil Facundo Medina, quien tiene una inflamación en el talón. Mientras tanto, Marcos Rojo ya entrenó a la par de sus compañeros, pero irá sumando minutos de a poco.



El posible XI de Boca vs. Atlético Tucumán

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Alan Varela, Pol Fernández, Juan Ramírez; Óscar Ramírez; Sebastián Villa y Luis Vázquez.



El presente de Marcos Rojo

Rojo todavía no definió su futuro en Boca y se habló de un nuevo interesado por el capitán Xeneize: Estudiantes de La Plata.

Si bien existe una tensa relación entre el exjugador del Manchester United y el Consejo del Fútbol, por un reclamo de premios atrasados y la tormentosa salida de Carlos Izquierdoz, Rojo tiene contrato vigente con el Club de La Rivera hasta diciembre de 2023.