Con un look total white, la bailarina bajó del auto, se encontró con su novio, y las cámaras de Intrusos pudieron registrar el especial momento. “Después de casarme vengo y les doy todas las notas del mundo”, le dijo Escudero al notero, ingresando directamente al restó donde se acercará la jueza para que firmen la libreta.

Silvina Escudero y Federico: Los detalles de la boda

Silvina Escudero lució un traje blanco súper sexy, de la diseñadora Claudia Arce. Y el pelo recogido. Por su parte, Federico optó por un traje, con saco en el tono del marrón. “Ella fue la que hizo mi vestido de fiesta de 15 años y ahora va a hacer el de mi civil, la tiene clarísima en todos los eventos”. Aunque aclaró que no podía anticipar detalles del atuendo que iba a usar, no descartó la posibilidad de que se tratara de algo diferente al clásico vestido, tal como finalmente ocurrió.

Silvina Escudero y Federico oficializaron su amor bajo la atenta y cariñosa mirada de 80 personas, entre ellos sus familiares y amigos. La boda religiosa y la mega fiesta será a fin de año.

Vanina Escudero llegó con demora al casamiento de su hermana, escoltada por su marido, Álvaro Navia, y sus dos hijos, Benicio y Joaquina.

Según informó el notero de Intrusos, cuando Vanina ingresó al lugar, la recibieron con aplausos, a modo de humorada por arribar tarde y porque Silvina estaba esperándola para dar el “sí, quiero” a Federico teniendo a su hermana cerca.

Cabe recordar que la romántica propuesta de pasar el resto de la vida juntos tuvo lugar durante una escapada de Silvina a París, donde fue a visitar a su mejor amiga. “Felicidad absoluta, nos vamos a casar”, escribió la ex Bailando en sus redes sociales junto con una foto de ella y su pareja mostrando el anillo de compromiso. En la imagen tomada en la habitación de un hotel, se veía un corazón hecho con pétalos de rosa sobre la cama, un ramo de flores y una botella de champagne esperando para celebrar.

Otro de los momentos sublimes lo protagonizaron Mulata y Branca, los perros de la pareja, que no solo participaron en la ceremonia sino que además fueron trasladados en camioneta hasta el lugar. Algunos meses atrás la bailarina contó que retomó sus estudios de Medicina Veterinaria, la carrera que había hecho a la par de su pasión por la danza y no había podido concluir las últimas diez materias. Desde muy chica sintió la vocación de colaborar con refugios y conseguirle un hogar a todos los animales que se cruzaban por su camino.

“Gracias por los mensajes, explota el teléfono como explota mi corazón, estoy feliz. Gracias, me llega todo el amor y todas las felicidades que nos mandan”, agradeció en ese entonces. Además había anticipado que el casamiento era “inminente”, y por primera vez mostró el rostro de su novio, quien es ajeno al mundo de los medios. En pareja hace más de cinco años, mantienen un bajo perfil, y en contadas ocasiones la artista habló sobre el romance. Algunos meses atrás le dedicó un posteo por su quinto aniversario: “Amor del más real, ese que se sostiene y se elige a pesar de las diferencias y las distancias. Porque cuando estamos juntos, nos disfrutamos en la simpleza de nuestra cotidianidad”.

En el 2021 habían tenido un impasse de varios meses, pero pronto se dieron una nueva oportunidad. “Siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida. Él siempre de alguna manera estuvo presente, pero yo no estaba lista. Me parece que necesitaba encarar otras cosas, hacer un proceso, que él también tuvo que hacer. Era mi opinión, quizá él no pensaba lo mismo. Pero cada uno quiso seguir con su vida, y no pudimos”, explicaba ella cuando blanqueó la reconciliación en el ciclo de América Es por ahí. Cada paso de su historia los fortaleció hasta que tomaron la decisión de dar el salto de fe de elegirse y contraer matrimonio.