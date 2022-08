Mauricio Macri. Foto: Reuters.

Mauricio Macri aseguró que el presidente Alberto Fernández “ha violentado una vez más la Constitución”, respecto a sus dichos sobre los fiscales Diego Luciani y Alberto Nisman, pronunciadas anoche durante un reportaje concedido al canal Todo Noticias.

“Claramente, este bastardeo y esta destrucción de la palabra presidencial ha sido muy dañino para el país. Además, atribuyéndose cualidades de jurista que no tiene, ha violentado la Constitución una vez más”, afirmó en un acto organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Respecto a las contradicciones sobre el caso Nisman de Alberto Fernández, dijo: “Son parte de un presente triste y duro que tenemos por delante con más meses de inflación, inseguridad y más destrucción social”.

“Estamos ante un Gobierno sin Presidente, sin plan y si rumbo, con mucha ineptitud y mucha improvisación”, enfatizó ante más de 200 empresarios reunidos en el evento.

“El Gobierno puede intentar cualquier cosa. (Jorge) Ferraresi dijo que si nosotros volvíamos al poder, ellos iban a ir presos. No van a poder avanzar sobre la sociedad. La gente está lista para salir a la calle si alguien quiere llevarse por delante nuestra libertad”, aseguró.

Junto con Macri viajaron Fernando De Andreis, su secretario privado, y Darío Nieto, legislador porteño. También estuvo Guido Sandleris, expresidente del Banco Central, quien a su vez lo antecedió en el uso de la palabra en la Bolsa de Comercio local.



Las polémicas declaraciones del presidente

Alberto Fernández salió a hablar luego de las repercusiones que tuvieron sus declaraciones y sostuvo que su respuesta en TN “pone en crisis” el relato que indica que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado.

“Hay una enorme tergiversación de lo que dije. Creo que el problema central es que mi respuesta pone en crisis un relato de TN y de muchos otros doctores del periodismo que insisten en decir que lo de Nisman fue un homicidio. Hasta acá no hay ninguna prueba que diga semejante cosa. Hasta Netflix hizo una serie y sacó la misma conclusión que yo”, expresó en diálogo con el Destape Radio.

Asimismo, cuestionó las denuncias de la oposición, e hizo énfasis en su planteo de reformar el Poder Judicial al tiempo que aclaró que desde Juntos por el Cambio rechazan la modificación porque “esta justicia les es útil”.