Nicolás Vázquez es reconocido por el público por ser uno de los pocos argentinos que tiene una relación de amistad con el futbolista Lionel Messi. Este miércoles, en la entrevista que brindó a LAM (América), dio detalles de cómo se conocieron, pero además se refirió a un curioso regalo que le envió para su cumpleaños.

En el programa, el actor habló de los momentos más difíciles de su vida, como la temprana pérdida de su hermano Santiago o el derrumbe del edificio en Miami, el cual sobrevivió junto a su esposa Gimena Accardi. Pero también se refirió a los momentos exitosos, como las obras de teatro que protagonizó en los últimos años.

No obstante, en un momento de la entrevista, Ángel de Brito le consultó por quién le preguntaban más la gente: si por su compañera de vida o por su amigo Lionel Messi. Por su puesto, a pocos meses del próximo Mundial de Fútbol, el actor respondió que le consultaban por él. “Por Messi porque sienten que nos vemos todos los días. ‘Che, decile al enano que…’, como si yo lo viera. Y es difícil porque tengo una muy linda relación y linda amistad”.

El actor aclaró que ahora la relación se mantiene por WhatsApp: “La última vez que nos vimos fue en 2019, vino la pandemia y no nos pudimos ver personalmente, pero sí hay un contacto estrecho desde el teléfono en los días importantes, ‘¿cómo están los chicos? ¿Cómo están ustedes?’”.

El conductor le consultó si el futbolista del París Saint-Germain recuerda el cumpleaños de otros. “Sí, siempre me saluda, es muy generoso”. Lo curioso de este fragmento dedicado a La Pulga fue la pregunta de qué se le regalaba a Lionel Messi, un futbolista que, gracias a su talento, logró importantes contratos a lo largo de su carrera. “Yo una vez lo que le regalé, y que me pareció original en ese momento, fue una silla ploteada como si fuera la camiseta de él, con el diez. Estuvo bien, pero estuvo mal que lo llevé hasta Barcelona. No sabés lo que fue llevarla y que llegara envuelta”.

“Estaba en el hotel y en un momento le digo a dos catalanes si podían abrirla. Me ayudaron y cuando arrancan con el cuchillo ven, se miran los dos y me preguntan ‘¿es para el mismísimo Messi? Por favor, mandale un beso’”, concluyó Nicolás Vázquez la anécdota de la silla ploteada.

Cabe mencionar que Vázquez conoció a Messi en una gira de la Selección Argentina: “Fue una causalidad. Yo fui a ver un partido de Argentina a New Jersey (Estados Unidos) y ese partido justo bajaba él en el ascensor con muchos jugadores. Y yo, como uno más, tenía ganas de conocerlo porque lo admiraba como jugador y me gustaba su comportamiento. Y fue un encuentro. ‘Veámonos después’, me dijo y efectivamente después se hizo una comida y pidió que me invitaran y a partir de ahí empezó todo”.

