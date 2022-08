La escandalosa separación de Shakira y Gerard Piqué, tras 12 años de relación, continúa sumando capítulos. Recientemente, el futbolista del FC Barcelona sorprendió a todos al mostrarse públicamente con su nueva pareja, Clara Chía Martí; situación que habría provocado una nueva crisis en la cantante colombiana, madre de Sasha y Milan Piqué Mebarak.

Al mostrarse con su nueva novia, incluso con rumores de embarazo, el defensor habría roto un pacto con Shakira de no ir a eventos sociales con otras personas, por lo menos hasta un año después de la ruptura.

El paparazzi Jordi Martin captó la imagen de Piqué y Clara, de 23 años, cuando ingresaban al casamiento de un amigo de él. Y el fotógrafo aseguró que por este motivo “Shakira está fatal, destruida”.

En diálogo con América Noticias mediodía, el fotógrafo, quien sigue a la cantante colombiana desde hace 12 años, aseguró que ella “necesitó tratamiento psicológico”.

“Lo sé de muy buena fuente. Ha venido un equipo psicológico de su confianza. Un equipo de psicólogos de Colombia viajaron a Barcelona. Shakira lo ha estado pasando realmente mal”, expresó Jordi.

“Es cierto que ahora parecía, cuando se fue de vacaciones a Estados Unidos con sus niños, que estaba mejor. Pero aparece Gerard con las fotos… Al final la pobre, cada vez que intenta levantar cabeza el otro parece… la está destrozando”, sumó el fotógrafo, quien también captó imágenes de Shakira en un parque con sus hijos al día siguiente de la exposición de Piqué y Clara.

“Yo me fui a ver la reacción de Shakira y las imágenes de ella son abrazadas a sus hijos. Yo me la encontré destrozada”, detalló.

Y sumó: “Ella es una persona distante con los medios de comunicación. Pero conmigo tiene un respeto profesional. Ella entiende nuestro trabajo y yo respeto a sus hijos. Yo sé que cualquier foto que le haga se va a vender. Las fotos que le hice recientemente sabía que yo estaba y no lo impidió”.

La polémica estrategia de Piqué para mostrarse en público con su nueva novia tras separarse de Shakira

. “Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada, pero Gerard está actuando mal y está haciendo daño. “Solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí tomar estas imágenes. Desde aquí, ánimo que saldrás de esta”, apuntó el contexto del encuentro.

¿Y si la aparición pública de la flamante pareja -que ahora hasta aparece en la portada de una famosa revista- es una puesta en escena? Eso deslizó la citada Laura Fa. No se trataría de “simples descuidos”, sino de una respuesta del zaguero por las diferencias en cuanto a la puja por la custodia de los niños y por la división de bienes, que parecía clara y sencilla hasta la aparición de un avión de 20 millones de dólares.

La custodia de Milan y Sasha lucía acordada, al menos eso confirmaban fuentes cercanas a las dos partes.. Se habló de que Piqué firmaría la autorización para que se afincaran en Miami con su mamá, a cambio de un paquete de pasajes de avión en primera para visitarlos asiduamente y un monto de dinero fijo (alrededor de 400.000 euros) para poder levantar una deuda. Aunque, claro, existió un tironeo debido a que el jugador, hoy suplente en el elenco blaugrana, pretendía que se quedaran en Cataluña, mientras que la cantante desea llevarlos a Norteamérica para sacarlos de la lupa de los medios.

Por otra parte, según Celebrity Net Worth, Shakira acumularía una fortuna de más de 300 millones de dólares, a partir de lo producido en su carrera musical y por publicidades. Los ingresos de Piqué son cuantiosos, aunque inferiores. Su patrimonio superaría los 80 millones de dólares, en base a lo percibido como jugador del Barcelona y las ganancias de Kosmos, su empresa.

En el tiempo que estuvieron juntos, compraron dos propiedades. Una, adquirida en 2012, está ubicada en Esplugues de Llobregat, y tiene una cotización de 4.800.000 dólares. Luego, en 2015, compraron otro inmueble cerca del Camp Nou, el hogar del conjunto culé, tasada en USD 5.3 millones. He ahí el botín a repartir, según los especialistas españoles.

Mientras tanto, quedarían fuera de la disputa los bienes que tenían antes del vínculo amoroso. Por el lado de Piqué, su “casa de soltero”, que cuenta con tres plantas y también vale cerca de 5 millones de dólares. Y Shakira, la mansión en Miami, que orilla los USD 14 millones.

La presencia del avión, que tomó estado público en las últimas semanas, lo habrían comprado en los primeros compases del romance. Se trata de una una aeronave ostentosa, un Learjet 60XR con capacidad para llevar hasta 10 pasajeros. Cuenta con un dormitorio con dos camas y una sala de estar con TV plasma, y también cuenta con un comedor muy confortable. Tiene un precio chárter por hora estimado de 4.500 dólares.