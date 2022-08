Sylvester Stallone y Jennifer Flavin. Foto: Instagram/officialslystallone.

Hace muy poco tiempo el actor estadounidense Sylvester Stallone celebró junto a esposa Jennifer Flavin, 25 años de casados. Pero ahora la exmodelo presentó divorcio el viernes pasado en un tribunal del condado de Palm Beach, Florida.

Flavin apuntó a una “disolución del matrimonio y otros asuntos” luego de los rumores sobre el tatuaje de Sylvester, quien eliminó la cara de Flavin que tenía tatuada en el brazo para ser reemplazada por su famoso perro Butkus, la mascota que lo acompañó en sus peores momentos.









Polémica con los bienes

En los documentos de divorcio obtenidos por TMZ, los abogados de la exmodelo señalan: “Bajo información y creencia, el esposo se ha involucrado en la disipación, agotamiento y/o desperdicio intencional de los bienes conyugales que ha tenido un impacto económico adverso en el patrimonio conyugal”.

También quiere ser: “compensada y resarcida al recibir una distribución desigual de los bienes conyugales a su favor”. Y pide que el actor: “debe ser impedido de vender, transferir, asignar, gravar o disipar cualquier activo durante el proceso de divorcio”. Y quiere recuperar su apellido de soltera.



La pareja pide respeto sobre el momento

En las últimas horas, Stallone habló en la revista People sobre su familia, y dijo que: “Amo a mi familia. Estamos abordando estos problemas personales de manera amistosa y privada”.

En el mismo contexto, Jennifer también habló: “Me entristece anunciar que después de 25 años de matrimonio he presentado el divorcio de mi esposo Sylvester Stallone. Si bien ya no estaremos casados, siempre apreciaré la relación de más de 30 años que compartimos y sé que ambos estamos comprometidos con nuestras hermosas hijas. Pido privacidad para nuestra familia a medida que avanzamos amigablemente”.

La noticia llegó después de que ambos se dedicaran palabras emotivas como parte de su boda de plata, donde él afirmaba “que no había suficientes palabras para describir a una mujer desinteresada, dedicada y paciente que lo acompañó tres décadas de su vida”.

Sylvester y Flavin tienen tres hijas en común Scarlet (20 años), Sistine (24 años) y Sophia (25 años) producto de su relación que comenzó desde el 1988.