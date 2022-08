Momento del derrumbe. Foto: captura de video.

No da respiro. Una nueva fuerte lluvia monzónica azotó a Pakistán provocando la muerte de 937 personas, 17 de ellas, niños. Hay al menos cuatro millones de habitantes afectados, siendo una de las peores inundaciones de los últimos años.

Si bien la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA) confirmó la cifra de personas afectadas por inundaciones, Sherry Rehman, ministra de Cambios Climáticos, subió la cantidad a 30 millones contando diversas partes del país asiático.

Sin embargo, las imágenes más impactantes del día proceden de la provincia mayoritariametne pastún que toma su nombre del paso de Jáiber. En el idílico valle de Swat, concretamente, un enorme hotel dedicado a las lunas de miel ha sido completamente barrido por las aguas. Por fortuna, tanto los huéspedes como el personal fueron desalojados el miércoles y no se han registrado víctimas.

Aunque en varias zonas no había llovido tanto desde 1961, el cómputo global de víctimas fue todavía peor en 2010, cuando las lluvias monzónicas se cebaron en zonas más pobladas, sumando dos millares de muertos.

.

Video: REUTERS



“Unas 30 millones de personas se han quedado sin hogar”, expresó Rehman, durante una rueda de prensa. Y agregó: “se trata de la principal crisis de Pakistán en este momento”.

La ministra Rehman suplicó ayuda a la comunidad internacional para facilitar la evacuación de los afectados. Por su parte, las autoridades paquistaníes acudieron a las fuerzas de seguridad para tareas de salvamiento, logrando la evacuación de 40 mil habitantes.

Martin Griffiths, jefe de coordinación humanitaria de Naciones Unidas, informó que dicha entidad donó tres millones de euros para contrarrestar rapidamente las inundaciones en Pakistán.



Un problema habitual

Pakistán se encuentra entre los 10 países más afectados por el cambio climático en el mundo. Esta nación del sur de Asia también fue testigo de una intensa ola de calor a principios de este año que causó numerosos muertos y pérdidas en propiedades de miles de personas.



Lado contrario

La mitad de China vive una de las peores situaciones en torno a su clima, ya que, se detectó una de las sequías más grande del país. Se estima que podría convertirse en la mayor del mundo si continúa de la misma manera en las próximas semanas.

Con información de EFE