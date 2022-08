El Consejo de Fútbol de Boca perdió la confianza del hincha tras la abrupta salida de Sebastián Battaglia, con la contratación de Hugo Ibarra y la no renovación de sus figuras, como sucedió con Agustín Rossi. Ahora, apuntan directamente al siguiente mercado para recuperar el prestigio del club, y lo harían de la mano de un técnico de la elite. Ya sonaron nombres como Ricardo Gareca, Martín Palermo y Sebastián Beccacece, pero en las últimas horas tomó fuerza Gerardo Martino.

El “Tata” se encuentra actualmente dirigiendo a la Selección de México, la cual se clasificó al Mundial de Qatar de 2022, donde forma parte del Grupo C junto a Polonia, Arabia Saudita y Argentina. Pese al gran trabajo realizado con el Tricolor, el estratega no descartó la posibilidad del Xeneize y le dio una respuesta concisa a los dirigentes.

Según informó el periodista Leandro Zapponi en el programa “Pelota Parada” de TNT Sports, ya hubo conversaciones entre el equipo de la rivera y el Martino, en las que el DT aclaró: “Hablamos después del Mundial”. Aún no hay una propuesta en mesa por parte de Boca, pero no es ningún secreto que el ex técnico del Barcelona no seguirá dirigiendo al Tri. Aun así, demostró cuál es su prioridad en este momento y el respeto por su trabajo.

Además de México y el conjunto culé, el Tata encabezó grandes proyectos en Argentina, Newell’s, Libertad y Atlanta United, entre otros. Esta podría ser su primera vez a cargo de uno de los cinco grandes, un desafío para un profesional de su calibre.