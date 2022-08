Mariano Martínez y Lali Espósito en Esperanza Mía. Foto: NA

Todos saben que la relación entre Mariano Martínez y Lali Espósito no terminó nada bien y que incluso se filtraron audios del actor criticando a su ex, diciéndole “nefasta”. Por eso, las redes estallaron cuando Martínez compartió un posteo de Esperanza Mía, la serie que compartió con Lali, y se tomó el atrevimiento de arrobarla.

El actor compartió un posteo nostálgico ayer por la noche, en el que se ve un montaje de sus escenas en Esperanza Mía junto a Lali. “En la novela Esperanza Mía, que protagonizamos con @lalioficial. Donde me tocó también hacer este tema” escribió en instagram.



Los fans de Lali

Los fans de Lali no se lo perdonaron y se expresaron con fuerza en twitter. “Mariano Martinez es el típico ex resentido que te quiere ensuciar hablando barbaridades y después aparece así, como si nada”, escribió una fan. Mientras que otros acotaron: “Cómo le da la cara a Mariano Martinez de subir una publicación y ETIQUETAR A LALI después de todas las pestes que dijo de ella y todo el maltrato que le hizo. El verdadero NEFASTO”.

Como es común en Twitter, también se expresaron con humor sobre la situación:

Cuando Lali entre a ver las notificaciones y vea la etiqueta de Mariano Martinez 👀🤌🏼🚫 pic.twitter.com/78AryVG3JI

— ernesto (@ernestoserrano_) August 26, 2022

Mariano martinez etiquetando a lali????? pic.twitter.com/uI56and0Ve

— Ezequiel ✨ Born Pink (@lsxcu) August 26, 2022



Mariano Martinez tuvo que desactivar los comenatios en la publicación pero no la borro. Por su parte, Lali no interactuó con el posteo ni dijo nada al respecto, y se mantuvo promocionando su nueva canción, 2 son 3, que se estrenó ese mismo día.