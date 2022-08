Máximo Kirchner en Avellaneda. Foto: prensa FdT.

Máximo Kirchner, encabezó un acto en Avellaneda y habló por primera vez desde que la fiscalía pidiera 12 años de prisión contra Cristina Kirchner, en la causa que investiga la corrupción con la obra pública en Santa Cruz.

“Hoy escuché decir a Macri decir que no tenía poder ¿En serio? Metían presos a quien quería en Argentina, amenazaban, se espiaban entre ellos mismos. Espiaban a su propia familia, al jefe de Gobierno [Rodríguez Larreta] le detonaron prácticamente la vida espiándolo. Cuán poca dignidad hay que tener para seguir dentro de un espacio político que quien lo conduce espía a sus propios dirigentes”, apuntó Kirchner.

Al participar de un encuentro con delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en el partido bonaerense de Avellaneda, el diputado nacional subrayó: “Anímense, porque este es un compromiso que tenemos que asumir como dirigentes. Me comprometo con esos dirigentes, que hoy están secuestrados por Macri, a no usar nada de lo que Macri ventile de ellos para que, de una vez por todas, se lo puedan sacar de encima”.



En ese punto, el referente de La Cámpora le habló directamente a Rodríguez Larreta: “Tiene que sacarse la pata de encima, porque si aspira realmente el jefe de Gobierno de la Ciudad a gobernar el país que se le pare de manos. Que le demuestre a los argentinos que por más de que tenga otras ideas diferentes a las nuestras, tiene el coraje para no dejarse extorsionar por quien fundió a la Argentina en cuatro años”.



Máximo Kirchner en Avellaneda. Foto: prensa FdT.



Máximo Kirchner criticó al FMI y a Kristalina Georgieva

De entrada, Máximo salió con un mensaje interno para el oficialismo: “Habíamos quedado poquitos después del 2015, estábamos en penitencia. Había un supuesto peronismo racional. Teníamos un bloque de 108 diputados y terminamos de un día para el otro en sesenta y pico. Fue duro”, dijo, entre risas, y volvió a criticar el acuerdo con el FMI aprobado por el Congreso sin respaldo del kirchnerismo.

“Volví a leer el acuerdo y no lo votaría de nuevo, que nadie se haga el distraído”, lanzó. El nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, ya ratificó que la Argentina cumplirá lo acordado con el Fondo y en los próximos días viajará a Estados Unidos para reunirse con la titular del organismo, Kristalina Georgieva.

“Georgieva tuvo hace unas semanas una gran declaración: ‘Se necesitan acciones dolorosas”. Nunca pueden decir ‘se necesitan acciones inteligentes’. O ‘se necesitan acciones humanas”. Siempre es dolor, más dolor, más dolor, más dolor”, siguió Máximo Kirchner en un largo discurso.