El último partido de Aaron Molinas como titular de Boca vs. Banfield. Foto: EFE.

Mientras el Consejo del Fútbol busca un reemplazante por la lesión de Exequiel Zeballos, Boca estaría a punto de perder a otra de sus joyas. El mediocampista Aaron Molinas se iría a préstamo al club Gil Vicente, de Portugal.

Para terminar de concretar su salida, solo restaría definir la extensión de su cesión que, en principio, sería hasta junio de 2023 y con una opción de compra. Además, faltarían pulir algunos detalles del contrato del futbolista con el equipo que milita en la primera división portuguesa.

De esta manera, Boca intentará darle minutos a una de las máximas promesas de la cantera Xeneize. De las 15 fechas que disputó el Club de La Rivera en el torneo local, Molinas solo fue titular en un solo partido: derrota histórica 3 a 0 contra Banfield, en La Bombonera. Y en 10 encuentros ingresó desde el banco.

Si bien Molinas está concentrado para el partido de este domingo contra Atlético Tucumán, desde el entorno del futbolista no ven con malos ojos su marcha al fútbol del antiguo continente. Recordemos que el joven volante posee contrato vigente con Boca hasta diciembre de 2025.



¿Se va otro más?

Junto con Aaron Molinas, quien tiene serias chances de abandonar Boca, es el colombiano Jorman Campuzano. Después de caerse su pase al Inter de Porto Alegre (eliminado de la Copa Sudamericana), el mediocampista central le expresó al Consejo del Fútbol su deseo de marcharse en caso de llegar una oferta desde el exterior en los últimos días. En caso no concretarse su salida, el Xeneize le ofrecería una renovación en su contrato.



El posible XI de Boca vs. Atlético Tucumán

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Carlos Zambrano, Frank Fabra; Alan Varela, Pol Fernández, Juan Ramírez; Óscar Ramírez; Sebastián Villa y Luis Vázquez.