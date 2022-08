María Marta García Belsunce, asesinada en 2002. Foto: NA.

El viernes no fue una jornada más en un nuevo juicio por el crimen de María Marta García Belsunce con las declaraciones de Carlos Carrascosa, el viudo de María Marta y Beatriz Michelini, su masajista. Fue la primera vez que declararon como testigos ya que antes habían sido imputados por el crimen. Ella por encubrimiento y él, al principio por encubrimiento y luego por asesinato. ¿Cuál es el estado de la causa?



La declaración de Carrascosa

El primero en declarar fue el viudo. Antes de iniciar con las preguntas de la fiscalía, apuntó con el dedo a Nicolás Pachelo, su vecino y el acusado en el nuevo juicio. “Hace 20 años que espero estar enfrente del asesino de mi mujer” dijo. Aseguró que lo único que lo mantiene vivo es que se llegue a una conclusión y que se sepa quién fue el culpable del crimen de hace 20 años.

En la declaración afirmó que Pachelo tenía motivos para asesinar a Belsunce ya que ella quería que lo expulsen del country El Carmel de Pilar, por haber robado. Además dijo que cree que él había secuestrado al perrito de María Marta por el que después pidió un rescate y lo tuvo encerrado en su casa.



Juan Carlos Carrascosa. Foto: NA.



Sobre el momento en que encontró a su mujer, señaló que pensó que se había ahogado porque el baño era “un peligro” en términos de construcción. Dijo que la sacó de la bañadera y la socorrió junto a la masajista Beatriz Michelini, su cuñado, Guillermo Bartoli y la media hermana de Belsunce, Irene Hurting.

Carrascosa apuntó fuertemente contra el fiscal Diego Molina Pico, quien imputó al viudo. Opinó que es el principal culpable en toda la situación.



Breatriz Michelini y el falso testimonio

Luego de una hora comenzada la declaración de Michelini, la fiscalía pidió su detención por falso testimonio. Ella había dicho no recordar ciertos datos y tuvo contradicciones con su primera declaración. Por ejemplo, ella había declarado qu le hizo RCP a María Marta, pero cuando fue consultada por la fiscalía en la audiencia del viernes, dijo que no sabía hacer ese tipo de maniobras.



Michelini ingresando al tribunal. Foto: Infobae.



Sin embargo, el tribunal respondió que esto es apresurado y fuera de término. Indicaron que lo considerarían al dar el veredicto.

Este es el tercer juicio por el crimen que sucedió en 2002. Si Pachelo no es condenado en esta oportunidad, la causa va a prescribir debido al paso del tiempo desde el asesinato en el country.