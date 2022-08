Boca vs. Atlético Tucumán. Foto: NA.

En la tarde-noche del domingo, Boca recibe al puntero Atlético Tucumán desde las 18, por la decimosexta fecha del fútbol profesional. Fernando Espinoza será el encargado de impartir justicia en La Bombonera.

En busca de un reemplazante por la lesión de Exequiel Zeballos y en medio de una posible salida (Aaron Molinas a Portugal), el errático Boca de Hugo Ibarra se mide ante el Decano de Lucas Pusineri, líder del fútbol argentino con 32 puntos.

Luego de vencer en el epílogo a Defensa y Justicia, Ibarra hará tres cambios en el once inicial: el peruano Carlos Zambrano reemplazará a Facundo Roncaglia en la saga central, el colombiano Frank Fabra jugará por la franja izquierda en lugar de Agustín Sandez y el paraguayo Óscar Romero lo hará por Cristian Medina en el mediocampo.

La gran duda del técnico Xeneize está en quién será el 9 de Boca. Darío Benedetto ya cumplió con las dos fechas de suspensión impuesta por el club, después de su pelea con Zambrano. Sin embargo, Ibarra le daría su confianza al catamarqueño Luis Vázquez, autor del gol del triunfo contra el Halcón en Florencio Varela.

Por su parte, Atlético Tucumán viene de golear 4 a 0 a Barracas Central, en condición de local. Contento con la actuación de su equipo y sin lesiones, Pusineri volvería a repetir los mismos once que vencieron al Guapo.



Seguí acá el partido en vivo: