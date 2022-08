Bruno Le Maire junto a Emmanuel Macron. Foto: Reuters.

La guerra que Rusia ha desatado contra la vecina Ucrania el pasado 24 de febrero, no solo disparó una interminable serie de acciones bélicas en Europa, sino también el costo de los principales y más necesarios servicios públicos. Claro quer en muchos países las tarifas han aumentado de un modo exponencial y entre lo más preciado están el gas y la luz.

En la mayoría de los casos de los países comunitarios, las subas han llegado a límites nunca antes vistos; o al menos que no se recuerden en muchas décadas. Así, con este marco de complicada coyuntura, mientras en lugares como por ejemplo el Reino Unido el coste llega con un 80% de incremento, en otros países -tal el caso de Francia- se pudo llegar a controlar el aumento para que no llegue a cifras tan alarmantes.

Así lo hizo saber Bruno Le Maire, el ministro de Economía del gobierno francés encabezado por el presidente Emmanuel Macron. El funcionario galo no anduvo con vueltas y se lanzó a una comparación directa con el objetivo de sacar a la luz la eficacia de la Administración que integra.



Comparación frontal

De este modo se manifestaba Le Maire: “Mirad lo que pasa en España, en el Reino Unido, con un aumento de facturas de la electricidad del 60%, 70%, 80% y nosotros, el 4%. No digo que esa subida sea poca, pero insisto en que veáis cómo el presidente (Emmanuel Macron) y su gobierno han amortiguado el choque”.

Así, con meridiana claridad y exactitud, se encargó de poner al gobierno galo en primera línea de fuego contra la suba de tarifas, peses a que muchos pares de otros países se empeñan en recargar las pilas contra los efectos de la guerra como principal excusa.

De hecho, Le Maire, se encargó de hacer resaltar que el gobierno de Macron es -también en esto- un ejemplo a seguir para otros.