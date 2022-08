Reto viral. Foto: Genial Guru.

Un nuevo reto viral se volvió viral en las redes sociales y tentó a los internautas a resolverlo. Siempre es una buena oportunidad de poner a prueba la capacidad mental y la agilidad que podemos desarrollar.

En esta oportunidad, traemos un juego furor de Facebook, donde tendrán que encontrar un sapo que está escondido dentro la habitación.

El nivel de dificultad es complicado, porque se espera que el animal sea encontrado en 8 segundos, y para eso, es necesario prestar mucha atención.

Ahora bien, el primer paneo es muy importante para visualizar la imagen en general y luego ir detalladamente en cada rincón, pero ¡acordate que el reloj ya empieza a correr!.



Encontrá al sapo oculto. Foto: Genial Guru.



En la foto se puede ver a una nena dormida sobre una cama abrazando un peluche. También acompaña una mesa de luz, un velador y una caja con muchos juguetes. También hay una ventana, cuadros en las paredes y muchos objetos por el piso.

Si llegaste hasta acá y todavía no encontraste al sapo, ¡no sigas leyendo!. Pero si buscas la respuesta, a continuación te la mostramos.



¿Dónde está el sapo escondido?

Si no pudiste encontrarlo, no te preocupes, en otra ocasión podrás resolver otro reto viral.

La respuesta: arriba de la niña se encuentra un cuadro con un paisaje, y camuflado, entre los árboles verdes, se encuentra el pequeño y simpático sapo.



Solución. Foto: Genial Guru.



Si lo habías encontrado, ¡felicitaciones!, eres un genio de la rapidez y la atención.