Llegó a la Argentina para cumplir con sus compromisos laborales. Por estos días, Wanda Nara comenzará las grabaciones de ¿Quién es la máscara?, el nuevo big show de Telefe que contará con la conducción de Natalia Oreiro y en el que ella ocupará el rol de “investigadora” junto a Lizy Tagliani, Karina La Princesita Tejeda y Roberto Moldavsky. Y, por ese motivo, decidió dejar a su familia en Paris y emprender el viaje sola. O casi, ya que como siempre estuvo acompañada por su amigo y estilista personal, Kennys Palacios.

Así las cosas, en la noche del sábado la empresaria decidió hacer una salida muy especial. Y fue al teatro Lola Membrives, donde se presenta la obra Los Bonobos, que protagoniza Lizy, su nueva compañera de trabajo, junto a Peto Menahen, Campi y Oski Guzmán. “Tienen que venir. Qué hermoso mensaje. Qué hermosa obra. Cuanto talento”, escribió Wanda en una de sus historias, mientras mostraba el saludo final del elenco.

Luego, Nara compartió una foto junto a Tagliani frente al espejo de su camarín y bromeó arrobando a la capocómica: “Separadas al nacer. Ni con Zaira somos tan iguales. Te quiero”. Pero después compartió la grabación de una persona del público, que registró el momento en que ambas salían de la sala. Y quedó más que claro que, con su presencia, generaron una verdadera revolución en la Calle Corrientes.

Por su parte, Lizy compartió en un posteo la misma foto destacando que habían disfrutado de “una noche especial” junto a Wanda, Kennys y la estilista Flor Mellino. A lo que la empresaria respondió con un pícaro comentario. “Y las que nos quedan….”, puso junto a un corazón, dando a entender que esta era la primera de muchas salidas en conjunto.

Pero lo cierto es que la velada no terminó ahí. Y es que, una vez terminada la función, todo el grupo se fue a cenar a un exclusivo restaurante de Puerto Madero, dónde prolongaron la sobremesa hasta entrada la madrugada. “Te fuiste sin pagar la cuenta”, la chicaneó Palacios junto a la foto de la mesa que había publicado Lizy. Pero ella no tardó en responder, utilizando su conocido sentido del humor. “Ni en chiste, pagué con mi cuerpo…”, escribió. Y le preguntó si se iban a volver a ver este domingo, autocalificándose como “pesada” por la sugerencia.

Cabe recordar que, en esta oportunidad, Wanda no viajó con sus hijos. En las últimas horas, Mauro Icardi se mostró al cuidado de Francesca e Isabella, las niñas de la pareja, a las que también se suman Valentino, Constantino y Benedicto, los varones que tuvo durante su matrimonio con Maxi López y que tampoco fueron de la partida. Por lo tanto, fuera de las grabaciones, la empresaria puede disfrutar de su tiempo libre sin preocupaciones.

Recién llegada al país, Nara fue abordada por los periodistas que le preguntaron por la denuncia que le hizo su exempleada doméstica, Carmen, por el delito de trata de persona. Pero ella dejó en claro que estaba todo en manos de sus abogados. “No voy a hablar más de eso, ya está todo presentado. Está todo más que aclarado. Es una demanda, obviamente, presentamos todo y está todo ok. Y ojalá que cuando todo se aclare, tenga el mismo impacto mediático. Porque generalmente cuando las cosas se aclaran, no tienen el mismo impacto”, señaló.

Wanda Nara al poner un pie en Ezeiza y siendo abordada por un movil de LAM (América). Con una sonrisa y la mirada cubierta por unas gafas negras, la mediática volvió a Buenos Aires en la mañana del viernes para cumplir con sus compromisos laborales en Argentina.

“Estoy muy contenta, con mucho trabajo. No me dejan contar nada y no quiero meter la pata, porque soy experta en meter la pata. Así que no puedo contar nada”, dijo con misterio. Sin embargo, el grueso de la corta entrevista al paso -realizada mientras salía del aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia el estacionamiento para subirse a un auto con rumbo desconocido- se lo llevó el gate con Carmen, la ex empleada doméstica que demandó tanto a ella como a su marido Mauro Icardi por los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre.

“No voy a hablar más de eso, ya está todo presentado. Está todo más que aclarado. Es una demanda, obviamente, presentamos todo y está todo ok”, eludió Nara. “No quiero hablar, mejor no. Y ojalá que cuando todo se aclare, tenga el mismo impacto mediático. Porque generalmente cuando las cosas se aclaran, no tienen el mismo impacto”, agregó.

“Me pasó muchas veces. Cuando gano los juicios, nunca sale nada”, insistió la mamá de Valentino, Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca. Cuando el notero le preguntó a qué juicios se refería, Wanda dijo: “Como el del video sexual mío. Nunca salió la aclaración de que gané el juicio. Igual, no me importa”.

En cuanto al litigio con Carmen, Wanda contó que “hace bastante, antes de que ustedes se enteraran”, está presentada una demanda suya en la justicia italiana. “Acá está mal dirigida la causa. Nadie me citó, no me llegó ninguna carta, pero nos presentamos porque hemos visto -y fueron de público conocimiento- las amenazas públicas. Y me presenté por mis propios medios a presentar los comprobantes de pago”, contó.

“Supongo que cada uno se tiene que hacer cargo de las cosas que dice, porque hay cosas que son muy graves”, cerró al respecto.