A falta de pocos días para el inicio del Mundial de Qatar 2022, la Selección Argentina presentó la camiseta alternativa con la que buscará romper la racha de 36 años sin títulos en el máximo certamen de selecciones.

Para esta ocasión, Adidas eligió un novedoso diseño con colores que salen del tradicional azul o el negro utilizado en la cita de Rusia 2018. La marca alemana dio la nota con un atuendo en tonos violetas, inspirados en la igualdad de género.

Con Lionel Messi como presentador estelar, todos los futbolistas del plantel dirigido por Lionel Scaloni se sumaron a exhibir la nueva camiseta a través de sus redes sociales. Por su parte, el atuendo titular fue anunciado en julio pasado y posee un valor de 16.000 pesos en la página oficial de la marca.

Dicho modelo alternativo seguramente será utilizado para los encuentros amistosos que se realizarán en los Estados Unidos ante Honduras y Jamaica, los últimos días de septiembre.

Argentina drop their away kit for the 2022 World Cup 🟣 pic.twitter.com/IZvyNGUPFw

— B/R Football (@brfootball) August 29, 2022