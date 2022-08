Después de casi ocho meses de relación, la pareja entre Benjamín Vicuña y Eli Sulichín parece haber llegado a su fin. Así lo confirmó este lunes Yanina Latorre en LAM (América). Luego de unos minutos de una enigmática ruptura, la panelista -que ejerció el rol de conductora del ciclo en reemplazo de Ángel de Brito, que está de vacaciones – dio los nombres de los protagonistas y explicó los motivos.

“Ayer domingo por la noche, ella dio por terminada la relación”, comenzó informando la angelita. Y continuó relatando: “No hubo conflicto ni pelea, creo que los dos se quieren mucho, no hay terceras personas. De hecho, yo los había visto el viernes en el cumpleaños de Mica (Tinelli) y se los veía súper bien. Pero bueno, ella es bastante más chica, él es más grande y tiene muchos hijos…Diferencia de agenda, de momento (…) Está enamorada, pero con cinco pibes es difícil, ella no tiene hijos”.

De todas formas, Yanina aclaró: “Están en comunicación constante, ella le va a bancar todo lo del papá (que está muy enfermo e internado en Chile)”. “Creo que él no se la esperaba, estaban bien, pero bueno, tienen vidas muy diferentes, viajes. No hubo una discusión, es más, no se descarta que en algún momento vuelvan a estar juntos. Es como que no es el momento de los dos: él está haciendo teatro, ella viaja muchísimo por laburo (…) Están en distintos momentos de la vida”, analizó.

En tanto, estos últimos días el actor atraviesa una difícil situación personal, ya que su papá no está en un buen momento de salud. “Estaba con una hemorragia intestinal muy fuerte y están tratando de controlarlo”, había dicho Latorre semanas atrás. Y, al regreso de un viaje a Chile, él había admitido: “Es un momento muy difícil, pero con la familia reunida, así que bello a la vez. Y vengo a trabajar que es lo que me enseñaron de chiquitito”.

Sin embargo, Vicuña siguió adelante con las funciones de El método Grönholm, la obra que encabeza junto a Laurita Fernández y Rafa Ferro. De hecho, a mediados de agosto recibió la visita en el teatro de Sulichín, que lo estuvo acompañando. “Gracias por estar”, había expresado el exprotagonista de El primero de nosotros junto a una imagen abrazados en el camarín, donde se los ve reflejados en un espejo que está decorado con varias postales junto a sus hijos.

Los motivos de la separación de Vicuña y Sulichin

Con respecto a los motivos, si bien no hubo palabra oficial de ninguno de los dos integrantes de la pareja, Latorre arriesgó que “Él no se la esperaba. El tema es que tienen vidas muy diferentes. Benjamín está laburando en Chile y ocupándose de su papá, que estuvo con algunos problemas de salud y ahora está estable”.

Además, Latorre habló de una “incompatibilidad de agendas entre Benjamín y Eli. Y explicó que “no hubo una discusión”. “Hay diferencias de agenda. Ella viaja mucho”, dijo.

Sin embargo, aclaró que no hubo una pelea entre ellos y que en un futuro, “no descartan volver a estar juntos, pero es como que este no es el momento de los dos”, analizó la panelista de LAM que por estos días oficia de conductora ya que De Brito está de vacaciones en Milán, Italia, junto a su amiga y panelista Andrea Taboada.

Antes, Yanina Latorre había contado que “los ví el viernes pasado en el cumpleaños de Mica Tinelli y se los veía bien. Nos saludamos, bailamos, comimos sushi. Él tiene hijos de todas las edades y se la pasa de acá para allá llevando a los chicos a todos lados. Mientras que ella no tiene hijos”, explicó, como punto de quiebre.

Cómo se conocieron Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin se conocieron en diciembre de 2021 en ocasión de un bautismo doble: el de Anita García Moritán -hija de Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán- y el de Benicio Vicuña -hijo de Pampita y Benjamín-.

Eli Sulichin estuvo invitada a la celebración porque Pampita Ardohain es muy amiga de su mamá. Según dicen los que estuvieron allí, el flechazo entre Benjamín y Eli fue inmediato.

En marzo último, cuando en Cortá por Lozano (Telefe), le preguntaron a Benjamín Vicuña cómo había sido el comienzo de aquel enamoramiento, respondió: “No sé cómo fue. Fue bonito, intenso. La verdad es que está bueno. ¿Qué puedo decir?”.

Ante el comentario de Verónica Lozano acerca de que podría haber casamiento entre él y Eli Sulichin, el actor chileno se largó a reír y con mucha diplomacia dijo: “Estamos bien, es una mujer increíble que banca. Me acompañó a Mendoza para un estreno. Es una compañera, de eso se trata”.