Patricia Bullrich. Foto: NA.

Lejos de aglutinarse en un grupo compacto, varios referentes de la Oposición política al Gobierno se enfrascan cada día en peleas intestinas y dejan en evidencia que, también entre ellos, hay una suerte de grieta. Si es insalvable o no, eso queda por verse, pero lo cierto es que las diferencias son inocultables. Al menos en lo que hace a ciertos procedimientos.

El caso de las manifestaciones de militantes kirchneristas que se dieron -y se dan- en el barrio de Recoleta como muestras de apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionada por la Justcia, son claro ejemplo de ello.

Con este complejo marco y un terreno fangoso por el que transitan varios dirigentes, Patricia Bullrich sumó un nuevo capítulo a la interna de Juntos por el Cambio al cuestionar el accionar del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el marco del operativo de seguridad montando en la casa de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

“Cuando tomas una decisión de cercar la casa de la vicepresidenta para cuidarla a ella y a los vecinos, la tenes que mantener. Me parece que ahí el problema es que hoy la calle la tiene la militancia. Son los que cortan el tránsito y si seguimos naturalizando que el orden y el imperio de la ley lo tienen grupos políticos y no el estado de derecho, sino un grupo que decide ponerse una chaquetita que dice que ahora el transito es de ellos, se rompe el contrato de convivencia social y se genera el privilegio del poder”, explicó Bullrich en diálogo con TN.

Asimismo, sostuvo que la vicepresidenta lleva adelante un plan sistemático para delimitar una defensa basada en la figura de persecución política, que le permite ubicarse como “posible presa política”, y denunció episodios de violencia en las manifestaciones en su apoyo.

La ex ministra de seguridad reveló que si bien ella no hubiera tomado la decisión de colocar vallas en Juncal y Uruguay, una vez montado el operativo de seguridad debería haberse mantenido, a pesar de las consecuencias.



Vallas en la calle cerca de la casa de Cristina Kirchner. Foto: NA.



El estilo Bullrich

“Para mí cuando tomaste la decisión de mantener la valla, la mantenes y no te corres. No es el problema de la valla, es lo simbólico, es dónde está el Gobierno, dónde mantenés el orden, y no podes entregar ese orden. Estaban midiendo la capacidad y el carácter, y si te miden tenés que actuar con carácter y capacidad”, reiteró.

Consultada sobre sus cuestionamientos al jefe de Gobierno porteño, Bullrich respondió: “En la seguridad no podes tener miedo, si lo tenes se lo transmitís a la Policía. No creo que el jefe de la Ciudad esté involucrado por un operativo. El hecho de la que las calles de la Ciudad estén siempre tomada implica que tenemos que discutir porque simbólicamente para Juntos por el Cambio nos ven más débiles en este tema. Dicen que siempre nos toman las calles y no vamos a poder gobernar por eso. Debemos hacernos fuertes y mostrar que somos responsables de la calle y la manejamos, y no nos dejamos manejar por Cristina ni por el kirchnerismo”.

“Si apareces como que en el momento más importante le cedes el control de la calle, si no actúas, le regalas la calle que simbólicamente siempre utilizaron para intentar voltearte. Nos intentaron voltear con 14 toneladas de piedras. Momentos en el que deben haber negociaciones políticas, aparece el avance de la calle para voltear instituciones”, desarrolló la exfuncionaria.

Por último, envió un claro mensaje de tintes electorales de cara a 2023. “No estamos discutiendo las vallas. No estoy peleada con Larreta, pero quiero transmitir que quiero representar un Juntos por el Cambio que no se deje manipular ni manejar por la prepotencia kirchnerismo y que sea capaz de ponerle la fuerza de la convicción adelante y poder entender que no podemos regalar a lo que es la falta de ley”, concluyó.