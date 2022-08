Asesinaron a un empresario en Castelar. Foto: NA.

La inseguridad y los hechos de extrema violencia siguen golpeando duro a la sociedad. En este caso, y como tantas otras veces, el centro neurálgico ha sido el Conurbano bonaerense, más precisamente la zona de Castelar.

Un empresario de 53 años cayó asesinado a balazos cuando llegaba en su camioneta a su distribuidora de bebidas, en el partido de Morón. El hecho de sangre tuvo lugar a primeras horas de este lunes y las sospechas están enfocadas en una venganza personal.

El asesinato tuvo lugar cerca de las 8:30 horas y la víctima mortal ha sido Roberto Adrián Gegundez.



El hecho

Todo ocurrió cuando el hombre llegaba a la distribuidora “Bebidas Central Oeste”, situada en Presidente Perón (Colectora de la Autopista del Oeste) y Chivilcoy, a bordo de su camioneta Ford F150 Raptor. En ese momento, un grupo de desconocidos que circulaba en un auto Citroën C3 de color blanco, abrió fuego sin detener la marcha del vehículo y Gegundez, tras recibir varios disparos, murió en el acto.

En el caso tomó intervención personal de la comisaría séptima, que tiene jurisdicción en Castelar Norte, y por el momento no se habían registrado detenciones. Por el momento los investigadores descartaban la hipótesis de un intento de robo y se inclinaban por un asesinato por cuestiones personales para explicar el hecho.

Además los pesquisas señalaron que el hermano de la víctima, Gustavo Gegundez manifestó que estaba amenazado pero que desconoce motivos. El hombre dijo que en junio pasado su hermano se fue a La Rioja donde estuvo 20 días manifestándole “que se había enfriado la cosa” y que por eso regreso.



Gustavo Gegundez, empresario asesinado. Foto: Redes sociales.



Por otro lado, vecinos de la zona contaron que meses atrás se produjo un incendio parcial en el local, aunque no se conocieron los motivos. En el caso, que fue caratulado como “homicidio”, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción número 3 del Departamento Judicial de Morón, a cargo del fiscal Manuel Ferrario.



Detalles

Tras el ataque se encontraron al menos cuatro orificios de bala en el auto del empresario asesinado; en tanto que no se había informado la cantidad de proyectiles que dieron de lleno contra el cuerpo de Gegundez.

A la víctima no le robaron nada.