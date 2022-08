Fernando Espinoza, el árbitro del partido entre Boca y Atlético Tucumán. Foto: NA.

Quiero retruco. Luego del polémico arbitraje de Fernando Espinoza en el triunfo 2 a 1 de Boca ante Atlético Tucumán, el referí salió a defenderse de las acusaciones del supuesto penal no cobrado a favor del Decano y, también, de su diálogo post-partido con el lateral izquierdo colombiano Frank Fabra.

En una charla con el programa radial “¿Cómo te va?”, conducido por el periodista Marcelo Benedetto, el árbitro reveló: “Es una jugada interpretativa, no es como la de River-Tigre. Al ser interpretativa podemos estar tres días analizándola. Puede ser una jugada gris, como decimos nosotros”.

Y agregó: “Es un cierre sobre Zambrano, que no tiene la intención de golpear, sino de disputar el balón. El reglamento juzga si el brazo lo usamos como apoyo o para agredir, como un arma. Esta jugada debemos interpretarla con movimiento normal, sin cámara lenta. Interpreto que el antebrazo baja y termina sobre el hombro del delantero”.

Respecto al accionar del VAR en dicha jugada, el juez justificó: “El VAR intercede por protocolo cuando hay un error claro, obvio y manifiesto. El VAR no dirige el partido. En lo que yo relato, digo y transmito durante el encuentro, veo la acción, la disputa y un jugador que remata, y que por esa acción de juego el brazo termina apoyado sobre cara/hombro”.

Por último, Espinoza esclareció con detalles su controversial charla con el defensor colombiano Frank Fabra: “Es un tema delicado afirmar que yo le dije a Fabra ´lo paramos´, es un tema que se expandió mucho en redes. Yo le dije ´hoy no peleamos´ por lo que pasó en un partido anterior con San Lorenzo. Están los audios, está todo grabado y estoy seguro de lo que dije”.

Ramiro Carrera, duro contra Espinoza

El futbolista de Atlético Tucumán, apuntó contra el árbitro Fernando Espinoza por su justificación tras no haber cobrado penal en el final del partido con Boca y afirmó que “50 millones de argentinos vieron algo diferente”.