Marcos Rojo y Enzo Pérez tienen pasado en Estudiantes de La Plata, y qué pasado… Ambos conquistaron la Copa Libertadores 2009 y el Torneo Apertura 2009 siendo pilares fundamentales en el equipo de Alejandro Sabella. En las últimas horas, Mariano Andújar habló sobre la posibilidad del regreso de los dos futbolistas al Pincha.

La realidad es que, aunque el hincha se ilusione con la posible vuelta del defensor y el mediocampista, los dos tienen contrato vigente con Boca Juniors y River Plate, respectivamente, sumado a que los jugadores son capitanes en sus clubes.

El central está vinculado al Xeneize hasta diciembre de 2023 y admitió querer cumplir con lo estipulado en él. “Tengo contrato en Boca un año más. Todo este año y el año que viene. No he hablado con nadie, nadie me ha llamado a mí. A mí me llegaron muchos mensajes en las redes sociales y estoy agradecido con Estudiantes de La Plata toda la vida, pero no he hablado con nadie y no tengo ofertas de nada. Estoy muy contento acá, muy feliz, pensando en Boca nada más”, destacó.

Por su parte, el caso del volante es similar: su firma está sellada hasta fines del año que viene. Y también estaría en sus planes cumplir con su palabra ante los dirigentes del Millonario.

“Esta es la casa de Enzo Pérez y de Marcos Rojo. Las puertas están más que abiertas para ellos”, comenzó diciendo el arquero del León en diálogo con D-Sports Radio. Y agregó entre risas: “También falta alguno que venga a correr”.