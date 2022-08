Mirta Wons revivió la dura situación que experimentó a bordo de un avión tras ser discriminada por su físico. Según su relato, la aerolínea con la que viajó tomó la decisión de castigarla por un reclamo y la hizo pasar un momento complicado. La situación ocurrió mientras volvía desde España, donde se presentó junto al elenco de una obra de teatro.

Durante los últimos días, la discusión sobre la discriminación que sufren las personas -y más aún las mujeres- por su físico estuvo muy presente. A raíz de unas declaraciones de Alberto Cormillot sobre la pérdida de peso, donde puso un polémico ejemplo, se generó un intenso debate en las redes sobre los discursos de odio que apuntan al físico de las personas. Aunque el médico pidió disculpas, este tipo de situaciones se observan en todos los ámbitos y aún hoy son muy comunes.

Una de las víctimas de esta discriminación fue la actriz, que en una entrevista recordó algunas experiencias. La primera de ellas ocurrió en un vuelo de regreso al país. Wons viajó a España junto al elenco de Julio César, la versión argentina del clásico de William Shakespeare, obra que está a cargo de José María Muscari. Luego de presentarse en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, todos emprendieron viaje rumbo a territorio nacional.

Según comentó, desde la producción habían solicitado y abonado el monto correspondiente para que ella se sentara en uno de los asientos ubicados junto a una salida de emergencia, de manera que hubiera más espacio para estirar las piernas. Sin embargo, la empresa operadora del vuelo le había asignado otro lugar y cuando hizo el reclamo recibió maltratos como represalia. “Necesito espacio para las piernas y los asientos son muy chicos. La aerolínea me cambio de asiento y me la hizo muy difícil, porque además protesté en el mostrador”.

En esa misma línea, detalló que el maltrato fue tanto en las medidas de seguridad antes de subir al vuelo como dentro del avión: “¡Hasta me chequearon contra explosivos! Me castigaron por eso, por haber reclamado el asiento que la producción ya había pagado. ¡Me mandaron a un asiento en el que no entraba ni un chico!”.

Sumado a esto, debió pedir una extensión del cinturón de seguridad, la cual no le entregaron, porque el que tenía en su asiento no abrochaba: “¡Es una humillación pedir una alargue para el cinturón de seguridad! Y, por supuesto, no me lo trajeron. Me castigaron por pedir un asiento para mí, que tengo características especiales”.

Por último, reconoció que actualmente la problemática se discute, pero que igualmente sigue presente y que se manifiesta no solo a través del insulto directo. “Se está pudiendo hablar de esto, pero se sigue viendo. El maltrato y el bullying no necesariamente son decirte ‘¡gorda!’”, reflexionó.

En otro fragmento de la entrevista, la actriz rememoró otro mal momento que vivió por su peso, cuando un productor le dijo que “le servía gorda” después de que la actriz había adelgazado. Como respuesta ante esto, decidió quejarse y terminó despedida.

El descargo de Mirta Wons después de la viralización de sus palabras

Mirta Wons se sintió en la obligación de explicar algunas cosas tras la viralización de su testimonio. “Pocas veces hablo el tema obesidad por el hartazgo que me produce ‘tener que hablar del tema’ porque soy gorda. Si sos pelirrojo, ¿deberías hablar del tema?”, cuestionó.

Mencionó que se sintió cómoda con la entrevista y que fue por eso que se animó a dar su punto de vista. “Nunca hice de mi condición física una bandera. Justamente porque no es impedimento ni requisito para actuar”, aseguró.

“Mi trabajo es actuar personajes. No trabajo de gorda”, remarcó. “En mi vida privada y profesional sufrí faltas de respeto, como casi todas las personas que no correspondemos a la categoría de cuerpo hegemónico. Mi respuesta siempre fue contarlo y seguir adelante. Así lo hago ahora”, anunció justo antes de invitar a sus seguidores a su próxima función.