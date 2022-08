Lanzamiento cancelado. Foto: Reuters.

Este lunes desde primera hora, todo era expectativa en la base de lanzamiento de Florida de la NASA. A la espera de la salida de la misión Artemis el mundo se paralizaba ante semejante suceso. Pero las cosas no salieron como se esperaba.

La NASA suspendió el lanzamiento de la misión Artemis que estaba previsto iniciara este lunes su viaje con destino a la Luna desde Cabo Cañaveral, en Florida (EE.UU.), y que no obstante fallos técnicos obligaron a una cancelación hasta nuevo aviso.

EL anuncio sigue luego de que el poderoso cohete SLS con la cápsula Orión en su cúspide se había mantenido en la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy, tras retrasarse a primera hora de hoy el despegue a la hora prevista, las 8.33 de la mañana, hora local (12.33 GMT).

La NASA había anunciado con anterioridad que en caso de que hoy no despegara esta histórica misión, que supone una vuelta al satélite terrestre al cabo de casi medio siglo, maneja como segunda y tercera fechas tentativas los días 2 y 5 de septiembre próximos.



NOTICIA EN DESARROLLO.