El álbum de figuritas del Mundial de Qatar 2022. Foto: Panini.

Los kioscos no dan abasto por la sensación del momento: el álbum de figuritas del Mundial Qatar 2022. Pocos días después de su lanzamiento, un argentino completó el cuaderno mundialista en tan solo cinco días.

¿De quién se trata? Fran Di Pietro. A través de un video viral en la red social china TikTok, el joven argentino mostró su álbum de figuritas de Panini completo de principio a fin. “Primer argentino en completar el álbum. En menos de una semana”, escribió Fran en su publicación que ya superó los 92 mil likes y 2 mil comentarios.

.

El gran interrogante que le surgió a las miles de personas que vieron el video es: “¿Cuánta plata gastó para completar y cómo hizo para conseguir tantos paquetes?”. De momento, el chico, hincha de San Lorenzo, no aclaró el monto de dinero que pagó para llenar el álbum, pero reconoció que cambió muchas figuritas.

Además, como si fuese poco, Fran escribió en su publicación que va a “regalar” sus figuritas repetidas al comentario que tenga más likes.

La odisea por completar el álbum tiene a su primer ganador. Mientras tanto, miles de personas que quieren llenar el cuaderno mundialista y kiosqueros que no dan abasto con la exigencia del público, deberán seguir esperando hasta que haya stock.



El valor del álbum y las figuritas

Pese a que los precios no fueron confirmados, algunas versiones indicaron que el álbum tendrá un valor de aproximadamente 700 pesos, mientras que cada paquete de cinco figuritas rondará los 150 pesos.

Para quienes busquen una opción más económica, la histórica empresa de figuritas lanzó la versión online.