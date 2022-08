Debut y despedida para Francisco Cerúndolo en el US Open, último Grand Slam de la temporada. El tenista argentino, número 27 del mundo, no pudo con el experimentado Andy Murray (ex n°1 y campeón 2012) y cayó en sets corridos por 7-6, 6-3 y 6-3 tras 2 horas y 40 minutos de juego.

No se trató de un partido más para Cerúndolo, ya que enfrentó a una leyenda del tenis mundial y en el Estadio Louis Armstrong, el segundo recinto más importante detrás del Arthur Ashe Stadium de los que posee el predio de Flushing Meadows.

A raíz de dicha derrota el jugador de 24 años cerrará el mejor año de su carrera sin lograr triunfos en los cuadros principales de los torneos de Gran Slam, objetivo que quedará para el 2023.

Publicidad

Tampoco fue una alegría más en la trayectoria de Murray, ya que por primera vez desde 2017 superó las 20 victorias en un mismo año. A la edad de 35 ocupa el puesto 51 del ranking ATP y alcanzó la segunda ronda del US Open por 16° ocasión en su carrera.