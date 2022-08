Francisco Cerúndolo en el US Open. Foto: NA.

Se suponía que la joven legión argentina de tenis iba a salir con una sonrisa de la ronda inicial, pero las cosas no salieron tal cual lo deseado. Fue una primera jornada digna de olvido.

El argentino Francisco Cerúndolo (24°) se despidió hoy del US Open 2022 luego de caer en set corridos ante el escocés Andy Murray (49°) en el Louis Armstrong Stadium, al igual que sus compatriotas Facundo Bagnis (106°) y Tomás Etcheverry (86º).

Cerúndolo, de 24 años, se mostró bastante errático contra el escocés, campeón del torneo neoyorquino en el 2012, y cayó por 7-5, 6-3 y 6-3.

En el primer set Cerúndolo estuvo metido en el juego y mostró un gran nivel, pero en el segundo recién reaccionó estando 5-0 abajo. Pese a una buena recuperación en la que llegó a colocarse 5-3 abajo, no pudo completar la remontada y cayó por 6-3.

En el último parcial prevaleció el buen juego de Murray, que se volvió a imponer 6-3 para cerrar el partido.



Ningún argentino avanza

Por su parte, Facundo Bagnis, que venia de vencer al italiano Andreas Seppi en la última ronda de la clasificación, perdió en cuatro sets ante el estadounidense Sebastian Korda por 5-7, 7-6(3), 7-5 y 6-1.

El otro representante que debutó hoy fue Tomás Etcheverry (86º) contra el francés Hugo Granier, quien entró como lucky looser luego de la baja del español Pablo Andújar. El galo aprovechó su oportunidad y superó al argentino por 4-6, 6-2, 6-3 y 6-4, para avanzar a la segunda ronda.