WhatsApp. Foto: Reuters.

¡Se viene una nueva actualización de WhatsApp! Según anticipó el sitio web WABetainfo, dentro de poco tendremos un gran cambio en los grupos de WhatsApp en iOS 22.18.0.72 (Apple): “Revolucionará los aspectos de los grupos tal como los conocimos hasta la actualidad”, anunció el portal de noticias.

¿De qué se trata? Con la nueva actualización, los usuarios podrán ver la foto de perfil de todos los miembros del grupo, estén o no en tu lista de contactos.

Los grupos de Whatsapp son una herramienta clave para relacionarse y muy utilizados entre amigos, familias o inclusivo de trabajo. Sin embargo, hoy en día, al ingresar a una conversación grupal no se puede visualizar la foto de un miembro que no tengas agendado (contactos), a menos que la otra persona tenga la opción de “foto de perfil pública”.

De acuerdo con WABetainfo, “Cuando esta función se lance a los probadores beta, las fotos de perfil de otros participantes aparecerán junto a todos los mensajes entrantes dentro del chat grupal”.

WhatsApp, redes sociales. Foto: EFE.

También dijeron que: “Al igual que sucede con la vista previa de la reacción, no hay forma de desactivarla, ya que siempre estará habilitada de forma predeterminada para todos los participantes”.