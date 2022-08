Por Alejandro Laffón (@alelaffon)

El cuadro principal del US Open se tiño de celeste y blanco. Ocho singlistas masculinos y una tenista femenina de nuestro país llegaron a dar espectáculo en el último Grand Slam del año, aunque tras una primer mala jornada, varios quedaron eliminados.

El primer día comenzó con la dura derrota de Francisco Cerúndolo ante el eterno Andy Murray, que hizo valer su experiencia y demostró que su tenis no tiene fin. El joven que dio la sorpresa a lo largo de este 2022, no se sintió cómodo en ningún momento del partido y dejó que el ex número 1 del mundo despliegue lo mejor de su juego. Finalmente, el partido se lo llevó el escoces por 7-5, 6-3 y 6-3.

Distinta fue la historia para Facundo Bagnis, que se enfrentó Sebastian Korda, hijo del ya retirado Petr Korda. El rosarino se llevó el primer set por 7-5, dando batalla a su rival, que tampoco se dio por vencido. Los siguientes dos sets fueron una batalla interminable, aunque el local supo aprovechar sus oportunidades y cerró ambos a su favor, por 7-6 (3) y 7-5. La igualdad se rompió en la cuarta manga, donde el referente de la Next Gen apabulló al argentino y avanzó de ronda tras un contundente 5-7, 7-6 (3), 7-5 y 6-1.

Similar fue el cruce entre Tomas Etcheverry y Hugo Grenier, reemplazante de Pablo Andújar. El platense marcó el ritmo del juego durante el comienzo, siendo protagonista durante el primer parcial, el cual ganó por 6-4. Luego, el partido se convirtió en un monologo del francés, que sacó lo mejor de su tenis y se impuso por 4-6, 6-2, 6-3 y 6-4.

En lo que respecta al tenis femenino, nuestra mayor representante, Nadia Podoroska, dijo presente y se enfrentó en su debut a Anna Karolína Schmiedlová. Aún sin reencontrarse con su mejor versión, cayó por 6-3 y 6-2 y se despidió del Abierto de los Estados Unidos.

Cachín: la luz al final del túnel en el US Open

Por último, Pedro Cachín cumplió en la primera ronda del US Open al eliminar a Aljaz Bedene. El cordobés despachó a su rival en los primeros dos sets, pero el esloveno revivió y con su poderoso saque empujó el partido al quinto set, al punto de llegar al tiebreak. En la definición a 10, el argentino fue superior y selló su victoria por 6-4, 6-3, 5-7, 1-6 y 7-6(6), tras casi cuatro horas de juego. Su próximo rival será Brandon Holt, quien también se vistió de matagigantes y eliminó a Taylor Fritz, por 6-7 (3), 7-6 (1), 6-3 y 6-4.

Además de Cachín, aún siguen en juego y pendientes a su debut, Federico Delbonis, Diego Schwartzman, Federico Coria y Sebastián Báez.