El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, asiste a una rueda de prensa. Foto Reuters

Volodímir Zelenski acusó este lunes a Rusia de “terrorismo económico” por tratar de impedir que los países europeos se abastezcan de gas, antes de un invierno en el que el impacto de la subida de las facturas energéticas, va afectar con fuerza a los hogares y las empresas.

La respuesta a la suba de los precios del gas – agravada por la restricción de los suministros procedentes de Rusia -, es una de las prioridades de la agenda política del continente, a medida que avanza el año y se acerca el otoño.

En una conferencia sobre energía, en Noruega, Zelenski habló por videollamada: sus comentarios se producen en un momento en el que la empresa rusa Gazprom tiene previsto realizar trabajos de mantenimiento esta semana que interrumpirán el flujo de gas en el gasoducto Nord Stream 1, que une Rusia y Alemania a través del mar Báltico. La interrupción ha alimentado los temores de que Rusia esté frenando el suministro con el objetivo de presionar a los países occidentales que se oponen a su invasión de Ucrania. Sin embargo, esta es una acusación que Moscú niega.

En esta línea, los precios de referencia de la electricidad en Alemania para 2023 superaron este lunes por primera vez los 1.000 euros por megavatio hora.

El primer ministro checo, Petr Fiala, afirmó que la Unión Europea debe coordinar una respuesta. Así, su país convocó una reunión de emergencia de los ministros de Energía del bloque: “Antes del Consejo de Energía de la UE queremos encontrar una forma de ayudar a la gente y a las empresas que podamos acordar con otros dirigentes europeos”, dijo. República Checa, que ostentan la presidencia rotatoria de la UE, dijo que la reunión se celebraría el 9 de septiembre.

Contra un “Efecto Lehman”

Países como Alemania e Italia, que dependen en gran medida de las importaciones de gas ruso para su energía, han estado acumulando niveles de almacenamiento antes de la llegada de los meses fríos de invierno, cuando la demanda alcanza su punto máximo.

El ministro alemán de Economía, Robert Habeck, declaró este lunes que las instalaciones de gas alemanas estaban llenas en más de un 80 % y que espera que los precios retrocedan. Italia ha alcanzado un nivel similar, lo que constituye un colchón frente a nuevas crisis de suministro.

“Como resultado, los mercados se calmarán y bajarán”, dijo Habeck. Reiteró que Alemania no permitirá que se produzca un efecto dominó en su mercado del gas al estilo del desatado por Lehman Brothers, en las finanzas mundiales.

“Prometo en nombre del Gobierno alemán que siempre garantizaremos la liquidez de todas las empresas energéticas, que no tendremos un efecto Lehman Brothers en el mercado”, dijo Habeck, en referencia a la quiebra del banco de inversión estadounidense que contribuyó a desencadenar la crisis financiera de 2008.

El director de la compañía de gas Shell no fue tan optimista y advirtió que la escasez de gas podría persistir.

“Es muy posible que tengamos varios inviernos en los que debamos encontrar soluciones de alguna manera”, dijo el director general de Shell, Ben van Beurden, en una conferencia de prensa en la reunión del sector en la ciudad noruega de Stavanger.

Elon Musk, fundador de Tesla, declaró a los periodistas en el mismo evento que el mundo debe seguir extrayendo petróleo y gas para asegurar el futuro de la civilización, al tiempo que desarrolla fuentes de energía sostenibles.

“Siendo realistas, creo que tenemos que utilizar el petróleo y el gas a corto plazo, porque de lo contrario la civilización se desmoronará”, dijo Musk.





(Información de Nerijus Adomaitis y Nora Buli en Stavanger, Jason Hovet en Praga, Vera Eckert en Frankfurt, Miranda Murray y Christian Kraemer en Berlín; redacción de Keith Weir; edición de Christina Fincher; traducción de Flora Gómez. Reuters)