Cada vez falta menor para el estreno de Casados con hijos en calle Corrientes. Para esta nueva versión, adaptada para teatro, hay una novedad que tiene intrigados a los fanáticos: la incorporación de Jorgelina Aruzzi. Tras la salida de Érica Rivas, los productores consideraron que la actriz era la indicada para sumarse al espectáculo, y en las últimas horas se reunió con Marcelo de Bellis, “Dardo”, para leer el libreto.

“Lindo reencontrarnos, Jor querida”, expresó el artista en las redes junto a una foto. Mientras que muchos creen que ella será la nueva María Elena Fuseneco, la historia dio un giro rotundo. Él se separó y en Europa el destino la cruzó con Azucena, su nuevo amor, que viajará especialmente a la Argentina para conocer a los Argento, según explicó Gustavo Yankelevich en LAM (América).

“Es un personaje que nada que ver al de Érica, no es amiga de Moni. Llega del exterior”, sostuvo el productor. Y aclaró que quienes quieran ver la obra deberán trasladarse a Buenos Aires. “Empezamos la noche de Reyes y terminamos el último domingo de febrero porque Luisana no puede hacer más que ese tiempo. Son más o menos 80 funciones. No habrá gira”, cerró.

Por qué Érica Rivas no estará en la obra de “Casados con hijos”

En una de las últimas entrevistas que dio, Rivas tuvo un fuerte sincericidio sobre su desvinculación de Casados con hijos. “Me echaron por romper las pelotas”, disparó. También acusó al director de tratarla de feminazi por pedir algunas modificaciones en los libretos, ya que los consideraba machistas.

“Como mujer, como actriz, como feminista, para mí era re importante. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa, pero bueno. Me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Me duele, fue feo. Me echaron porque soy un grano en el orto. Me echaron por ser feminista, que para ellos era ser hinchapelotas. De hecho me decían ‘no seas pan amargo’. Porque era la hinchapelotas que les marcaba cosas”, dijo en el programa Caja Negra.

Acto seguido, dio algunos detalles de las frases incómodas que se encontró en el guion: “No entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de los bigotes de una mujer. O más bien, te podrías reír pero ese no puede ser el remate del chiste porque ya no es gracioso”.