Rocío, víctima de un accidente de tránsito. Foto: gentileza 0221.

Tragedia en La Plata. Una embarazada de 25 años, de cinco meses, murió luego de que la moto en la que viajaba chocara contra un auto. Lamentablemente, su bebé tampoco sobrevivió.

La víctima, Rocío Ayelén Molloy, no tenía el casco puesto cuando se produjo el accidente. El hecho se produjo el lunes por la noche en la esquina de 122 y 70, en el barrio platense El Mondongo.

Fue trasladaron de urgencia con un traumatismo severo de cráneo al Hospital San Martín, pero falleció después. Los médicos tampoco pudieron salvarle la vida al bebé de la mujer, que tenía cinco meses de gestación.

Rocío era mamá de una nena pequeña y la causa quedó a cargo de la UFI Nº14 siendo caratulada como “homicidio culposo”. Los conductores de los dos vehículos involucrados fueron imputados y se investigan las circunstancias del choque.

En tanto, vecinos, familiares y amigos de la víctima la despidieron con conmovedores mensajes en las redes sociales.

“Se me fue mi vida con vos mi amor, se me fue mi otra mitad. Mi corazón partido en mil pedazos, destrozado. No logro entender por qué nos dejaste, toda la vida por delante mi rusita, mi loca, mi vida”, escribió la pareja de Rocío en su perfil de Facebook.



Tragedia en Misiones

Fue un tremendo accidente, de características impactantes y con las más lamentables consecuencias. Dos matrimonios y un bebé de dos años murieron tras protagonizar un choque frontal en el kilómetro 1.615 de la Ruta Nacional 12, en la localidad de Puerto Libertad, Misiones.

En uno de los vehículos estaba el conductor Elías Andino (75) y su esposa, Erica Benke (72), quienes iban en dirección hacia el sur.

De la mano contraria se encontraba el Héctor Benítez (45), quien trasladaba a su esposa, Viviana Elizabeth Techeira (39) y a sus dos hijos mellizos de dos años, Aaron y Medison Benítez.