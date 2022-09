Oficina de AFIP. Foto: NA.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), anunció que comenzará el lunes con la devolución de las percepciones del 35 % del Impuesto a las Ganancias. Esto es para quienes compraron dólares para atesoramiento o realizaron compras con tarjetas de crédito, durante el 2021.

Fuentes del organismo recaudador, calcularon que el monto total a reintegrar a los contribuyentes llegaría a los $7.139 millones.

Primera etapa

Tendrán prioridad quienes hayan realizado el trámite de solicitud y devolución; que no se encuentren inscriptos en el Impuesto a las Ganancias ni en el Impuesto a los Bienes Personales, informaron fuentes del organismo. Para acceder al beneficio, este grupo de contribuyentes, no debe ser sujeto de retenciones del Impuesto a las Ganancias, como trabajadores en relación de dependencia.

A quienes alcanza

Alcanza a trabajadores formales en relación de dependencia que no llegan a pagar esos impuestos, monotributistas y jubilados. En la primera etapa se procederá a efectivizar las devoluciones aprobadas durante el primer mes del año en curso, que involucra un total aproximado de $1.850 millones y beneficia a poco más de 45.000 personas.

Para el caso de las personas que son contribuyentes del régimen general, se podrá aplicar al pago del impuesto determinado para el período fiscal del año pasado.

La restitución en febrero llegará a los $2.493 millones, en marzo a $1.158 millones, en abril, $851 millones, para mayo, $517 millones, para junio, $182 millones, mientras que para julio $22 millones y agosto, $64 millones.

Este año, muchas personas estaban esperando la devolución de las percepciones del 2021, cuyo pago se inicia con atraso, e incluso existen casos de personas que aún no cobraron las del 2020.