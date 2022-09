En los últimos días, las redes sociales se inundaron con fotos y videos de la nueva pastelería que inauguró Damián Betular en Villa Devoto. Con el estilo parisino que lo caracteriza, presentó al público una selección de sus mejores preparaciones y sus seguidores no dudaron en hacer largas horas de fila para degustarlos. Pero, aunque ir a visitarlo es una gran y deliciosa experiencia, una de las grandes dudas que surgen antes de conocerlo es cuánto cuesta probar una de sus tortas o sus clásicos macarons.

El pasado lunes 29 de agosto, el jurado de MasterChef Celebrity Argentina, abrió oficialmente las puertas de Betular Pâtisserie, ubicada en Mercedes 3900 (esquina Asunción). “Tiene todo lo que me gusta a mí: los dulces, el café, las flores”. Rápidamente, sus fanáticos corrieron a conocerlo y compartieron su experiencia en las redes y quienes aún no fueron, expresaron sus deseos de hacerlo.

“Me fascina que el plan de ir a la pastelería de Betular haya sido un tema recurrente en todos los grupos de WhatsApp. Un país entero unido por el amor a la comida”, “Las chicas solo quieren una cosa: ir a merendar a la pastelería de Betular”, “No puede ser lo linda que se ve la pastelería de Betular y la pinta que tiene todo y encima él pasa por las mesas preguntándole a la gente si está comiendo rico. La definición de tipazo”, fueron algunos de los comentarios en redes. Pero, si bien llamó mucho la atención la estética del lugar, la presentación y la decoración, también surgió el interrogante de qué precios tienen los productos que ofrecen.

No hay dudas de que una de las preparaciones más destacadas de Betular son los macarons. En el local se ofrecen 12 sabores distintos: coco y dulce de leche, penaut butter, salted caramel, frambuesa, limón, batata y queso, chocolate y avellana, vainilla y habatonka, pistacho, banana caramel, tiramisú y chocolate amargo. La unidad tiene un costo de $390, la caja de 6 $2200, la de 12 $4400 y la de 24 $8800, todas perfectamente presentadas con el logo de la marca.

También tienen varios gustos de cookies: brownie, maní y dulce de leche, chocolate con chips o pistacho y frambuesa que es la opción vegana. Cada una tiene un costo de $1200. En cuanto a la chocolatería, cuentan con una degustación de bombones que consta de tres unidades a elección del chef chocolatier, por un valor de $980. Además de una selección de alfajores a $450 la unidad.

En cuanto a tortas, hay varias opciones. Están las petit gateaux (mini tortas) de varios sabores: banoffe, carrot cake, rouge y dark forest. Cada una cuesta $1100 y la caja, con 9 unidades, $8500. También tienen tortas XL (enteras) de chocolate y avellanas, limón o choco 70%, que, según el sabor, cuestan $8500 y $9500.

Por otro lado, tienen tabletas de chocolate de cuatro gustos diferentes: chocolate blanco con pistachos caramelizados, chocolate con leche con avellanas y ralladura de naranja, chocolate dulce y con nueces pecan caramelizadas, sal patagónica y frambuesas liofilizadas y chocolate amargo con almendras caramelizadas, nibs de cacao y sal patagónica. Todas tienen un valor de $900. Además, ofrecen una selección de grajeas de varios sabores por $1200.

Para quienes deseen otro tipo de preparaciones, está la categoría “viennoiserie”, donde se pueden encontrar desde las clásicas medialunas de manteca a $290 hasta el famoso pain au chocolat por $350. También tienen varios modelos de panes. Los “de molde” (integral con semillas de calabaza y girasol, lactal y brioche) salen $800 por unidad, mientras que en el grupo de los “rústicos”, la baguette vale $350 y el campo madre $600.

El extenso menú también cuenta con cuatro opciones de desayuno. Uno de los favoritos de muchos, el avocado toast (pan de integral de semillas, tomates cherry, cream cheese, eneldo y vinagreta de sésamo) vale $750. Como opción dulce está el banana bread (budín de banana con pasta de maní, bananas “bruleadas”, maní garrapiñado y miel) por $ 890. El mismo valor tiene el yougurt con granola y frutas y a $850 está la Betu toast (pan de brioche y creme brulee).

Para acompañar estas exquisiteces, tanto para quienes deseen sentarse en el lugar como para los que compren para llevar, hay un surtido de cafés, tés y jugos naturales. Los precios varían entre $350 y $590, dependiendo del tipo de bebida.

No obstante, no todo son postres y desayunos, también hay opciones para almuerzo o cena. Los sándwiches van desde los $850 hasta los $1500. Se puede optar por un clásico tostado de jamón y queso en pan lactal o una ciabatta, con praliné de pistachos, mozzarella fior di latte y mortadela con pistachos. Asimismo, hay ensaladas con diversas variedades de vegetales, por un costo de $1600.

Damián Betular acaba de abrir su pastelería, que se volvió un fenómeno tras conseguir enorme popularidad como jurado de MasterChef Celebrity, y en Intrusos lo entrevistaron. El pastelero envió como regalo sus famosos macarons… ¡y Flor de la Ve como Maite Peñoñori se volvieron locas!

La conductora estaba agradeciendo el detalle del chef, mientras repartía la exquisitez francesa entre sus compañeros. “Yo voy a probar”, comentó la animadora, mientras comía uno de frambuesa y su panelista le pedía uno más.

Tentadisima de risa, Maite se mostró extasiada. “Se me deshizo en la boca”, lanzó. “Me emociono. Yo veo un macarron y me emociono”, exclamó la periodista, haciendo que a Florencia le contagie la risa y que las dos, encantadas por la delicatessen del pastelero, no puedan parar. ¡Encantadas por el azúcar!