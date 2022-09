Un torero sufrió una cornada. Foto: captura pantalla.

El torero español, Manuel Diosleguarde de 23 años, recibió una cornada en el muslo derecho durante una corrida en Segovia, España y estuvo al borde de la muerte. Sufrió la perforación de la arteria femoral y la vena safena, causándole una herida de 25 centímetros de profundidad. En este momento se encuentra internado en terapia intensiva, aunque estable.

El joven está en la unidad de reanimación y cuidados críticos de adultos (REA) a la espera de un parte médico oficial, aunque los médicos que han llevado a cabo la operación confirman que la situación “está controlada” dentro de la extrema gravedad.

La intervención de Diosleguarde, que fue estabilizado en un primer momento en la misma enfermería de la plaza, duró cerca de cinco horas y finalizó bien entrada la madrugada. En ella los doctores tuvieron que realizarle un baipás para reconstruir los daños en los vasos seccionados por el pitón del sexto toro de Cebada Gago.

El apoderado del torero califica de “fundamental” el trabajo realizado por los servicios médicos de la plaza de toros de Cuéllar para que la situación no hubiera ido acabado en tragedia: “Si esta cornada le pasa en cualquier portátil, sin enfermería adecuada ni médicos especializados en este tipo de cornadas, no lo cuenta”.

El momento del accidente

Diosleguarde buscaba entrar con su espada en el animal, al mismo tiempo que el toro lo corneó y lo levantó por varios segundos en el aire.

“Fueron unos momentos de muchísima angustia. Nos asustamos y más cuando desde la enfermería de la plaza no nos decían nada durante la hora que estuvo dentro. Las caras de la cuadrilla y de los familiares que estaba allí eran de muchísima preocupación, porque sabíamos perfectamente que la cornada era muy fuerte”, añade Cascón.

El primer parte médico decía: “cornada en cara interna del muslo derecho de 25 cms, con trayectoria descendente y posterior por debajo de triangulo de Scarpa con extensa afectación del vasto interno del cuádriceps y sangrado de safena y de ramas de la femoral superficial”.

Después de realizar un clampaje de la femoral y de suturar la safena interna, fue trasladado, sedado y ya intubado, al hospital de Valladolid, a poco más de 50 kilómetros de la localidad de Cuéllar, donde permanece ingresado a la espera de evolución.

Con información de EFE