Franco Armani entre algodones para el Superclásico. Foto: NA.

River se floreó 4 a 0 ante Defensa y Justicia, por los octavos de final de la Copa Argentina, pero sufrió una mala noticia: la lesión de Franco Armani. El arquero Millonario tuvo un fuerte choque con su compañero Andrés Herrera a los 23 minutos y no salió a jugar la segunda parte del encuentro disputado en la provincia de Chaco.

Luego del encontronazo con el lateral derecho, Armani le comunicó al cuerpo médico un fuerte traumatismo en su ingle y, por precaución, optaron por no arriesgarlo en el complemento teniendo en cuenta que, en menos de dos semanas, River se enfrenta ante Boca en un nuevo Superclásico.

Este jueves, el Pulpo, como es apodado el arquero, se sometió a estudios médicos para determinar si se trata de una lesión o un simple golpe. ¿Qué resultado alojaron los exámenes? Un pequeño desgarro en el pectíneo izquierdo.

Desde la entidad de Núñez, el cuerpo médico no se anima a descartar la presencia de Armani en el Superclásico y cree que llegará en condiciones para el partido más importante del fútbol argentino. Frente a esta situación, Ezequiel Centurión será el arquero titular de River este domingo contra Barracas Central (20.30 hora de Argentina), por la decimaséptima fecha del fútbol profesional.



La palabra de Gallardo sobre la lesión de Armani

“Esperemos ver qué dictan los estudios que se van a hacer. Tuvieron un choque con Herrera, un cierre que choca con Armani y quedan sentidos los dos. Veremos cómo se siente para ver qué tiempo les va a llevar recuperarse”, expresó el técnico Millonario, después del triunfo ante Defensa y Justicia.