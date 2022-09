Instagram, aplicación. Foto: Reuters.

Instagram avanza con actualizaciones de privacidad. Ahora, lanzó una prueba que permite a los usuarios tener más control sobre el contenido que quieren ver en sus pantallas.

La novedad es que, la aplicación permitirá que los usuarios incluyan en una lista palabras claves para poder silenciar el contenido que las tenga. De este modo, no aparecerán en las publicaciones sugeridas.

Según explicaron desde Instagram, “la función sirve para dejar de ver contenido que no te interesa”. Y agregaron: “Ya sea que esté viendo algo que no es relevante”.

Además, hace poco tiempo ya existe la opción de eliminar publicaciones no deseadas desde la sección “Explorar”. Los internautas pueden marcarlas y de esta forma, no aparecerán más.

En conclusión, en breve los usuarios podrán armar “una lista negra” de palabras, frases o emojis que no deseen. A partir de esas elecciones, Instagram bloqueará las publicaciones que contengan esos términos en títulos o hashtag.

Actualizaciones anteriores de Instagram

Días atrás, habían presentado una novedosa herramienta que permite a los usuarios compartir y generar códigos QR para sus publicaciones, reels o ubicaciones.

QR de Instagram. Foto: Instagram.

¿Cómo? Desde el menú con tres puntos del celular o web, se debe añadir /qr a la dirección de la publicación, reels o ubicación que deseen compartir. Una vez generado el código qr, se deberá guardar para luego descargarse en la galería de fotos del móvil. También, se podrá personalizar según el color que elija cada usuario.